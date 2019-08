Mercato - Cristiano Ronaldo critique l'envolée des prix

Dans un entretien à la chaîne de télévision portugaise TVI, l'attaquant de la Juventus a évoqué le mercato, le Ballon d'Or et la notion du travail.

Longtemps joueur le plus cher de l'histoire avec son transfert au pour 94 millions d'euros, Cristiano Ronaldo a depuis été dépassé par plusieurs joueurs dont Neymar et Kylian Mbappé. Mais cet été, le marché des transferts a pris un nouveau tournant avec notamment le transfert de Maguire pour 87 millions d'euros à . Dans une interview accordée à la chaîne portugaise TVI, l'attaquant de la a confessé qu'il avait du mal à comprendre cette flambée des prix.

"Aujourd’hui, on parie beaucoup sur le potentiel et l’industrie du football est différente. Je vais mettre le cas de João Félix à part (recruté par l’Atlético pour 120 M€). Aujourd’hui, n’importe quel joueur vaut 100 M€, alors qu’il n’a pas fait ses preuves. C’est une folie. Il y a plus d’argent dans le football. Un défenseur central, un gardien valent 70 M€, 80 M€. Je ne suis pas d’accord. Si j’avais 25 ans… Si un gardien vaut 75 M€, un joueur qui ferait ce que j’ai fait ces dernières années vaudrait trois ou quatre fois plus cher. Facile", a analysé l'international portugais.

"Je n'aurais jamais pensé gagner un Ballon d'Or"

Cristiano Ronaldo a souligné l'importance du travail pour réaliser une telle carrière : "Je sais bien évidemment que le plus important c’est d’avoir du talent. Mais si vous remarquez bien, chez les athlètes des autres sports, les scientifiques ou les prix Nobel, tous sont de très grands travailleurs. J’aime copier les bons exemples, et pas seulement dans le sport. Tous ont un talent, mais ils ont surtout été de grands travailleurs".

Vainqueur de la Série A cette saison, mais seulement quart de finaliste de la , Cristiano Ronaldo sera bien évidemment parmi les joueurs les mieux placés au Ballon d'Or mais ne fait pas partie des favoris. En effet, les joueurs de qui ont remporté la Ligue des champions et Lionel Messi qui a survolé la semblent avoir plus de chances que lui. Mais le Portugais a avoué qu'au début de sa carrière, il n'aurait jamais pensé remporter cette récompense.

"Pour être honnête, je n’ai jamais pensé remporter un jour le Ballon d’Or, alors en gagner cinq… Si vous me demandez si je veux le gagner à nouveau, je ne vais pas être hypocrite et vous dire que non. Bien sûr, je le veux. Je travaille toujours dans le but de remporter des titres collectifs et individuels. Je suis obsédé par le succès, mais dans le bon sens du terme. Je travaille beaucoup. Mais si je ne gagne pas, ce n’est pas la fin du monde non plus", à conclu Cristiano Ronaldo.