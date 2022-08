Mercato : Cristiano Ronaldo à Dortmund ? Hans-Joachim Watzke répond

Cristiano Ronaldo et le BVB - y a-t-il du vrai dans cette histoire ? Le directeur général de Dortmund prend clairement position.

Le directeur général du Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, s'est exprimé sur les rumeurs de transfert liant Cristiano Ronaldo (Manchester United) au BVB. Dans le cadre d'une conférence de presse, il a déclaré : "J'adore ce joueur, c'est certainement une idée charmante de voir Cristiano Ronaldo jouer au Signal Iduna Park".

Watzke séduit mais réaliste

Watzke a cependant limité en même temps la hype autour d'un futur transfert du quintuple Ballon d'Or vers son club assurant qu'il n'y avait "absolument aucun contact entre les personnes concernées. De ce point de vue, il faut arrêter d'en parler". Jeudi, la chaîne américaine CBS Sports avait rapporté que le conseiller de Ronaldo, Jorge Mendes, avait activement proposé l'attaquant vedette à Dortmund.

Cristiano Ronaldo s'offre au Borussia Dortmund !

CR7 ferait pression pour un transfert au BVB, pouvait-on également lire sur le site de Bild. Le Portugais de 37 ans souhaiterait quitter Manchester United malgré un contrat courant jusqu'en 2023 et, selon les informations de GOAL, les Red Devils seraient désormais tout à fait prêts à laisser partir Ronaldo. Des clubs comme le PSG, Chelsea ou le FC Bayern, considérés comme des destinations potentielles, ne seraient pas intéressés ou auraient déjà refusé.

CR7 cherche toujours une porte de sortie

Cristiano Ronaldo veut absolument participer à la Ligue des champions et souhaiterait donc rejoindre un club disputant la plus prestigieuse compétition européenne, tout en écartant un départ dans une destination exotique. Jouer la Ligue des champions n'est pas possible avec Manchester United cette saison, alors que le Borussia, vice-champion de Bundesliga, participe à nouveau à la compétition reine.

L'aveu de Karim Benzema sur Cristiano Ronaldo

Tout au long de l'été, des rumeurs ont circulé sur un possible départ de CR7 de Manchester United, le début de saison fatal avec une défaite 4-0 à Brentford et l'attitude de Ronaldo, furieux après cette défaite, a encore alimenté les spéculations. Qui plus est, en Angleterre, de nombreuses rumeurs sur son isolement dans le vestiaire ont été évoqué ces derniers jours.

Le quintuple Ballon d'or était revenu à l'été 2021 de la Juventus Turin à Manchester United, où il avait déjà joué de 2003 à 2009. La saison dernière, Ronaldo a marqué 24 buts en 39 matches. Vainqueur de la Liga, de la Premier League et de la Serie A durant sa carrière, Cristiano Ronaldo pourrait, en rejoignant le BVB, découvrir un nouveau championnat et tenter d'être l'un des rares joueurs à remporter les quatre plus grands championnats européens.