Mercato - Coutinho suscite l'intérêt de trois clubs de Premier League

Philippe Coutinho et le FC Barcelone, c'est une histoire qui dure depuis trop longtemps. Le club catalan veut mettre fin à son idylle avec le meneur de jeu brésilien depuis quelques temps déjà, mais n'a jamais réussi à s'en débarrasser après l'avoir acheté très cher à Liverpool pour succéder à Neymar en 2017. L'arrivée de Xavi sur le banc de touche ne changera rien au sort de l'international brésilien, toujours prié d'aller voir ailleurs.

Un retour à Liverpool pour Coutinho ?

Et Philippe Coutinho pourrait bel et bien voir son calvaire en Catalogne se terminer cet hiver. En effet, le milieu de terrain du FC Barcelone, Philippe Coutinho, suscite un vif intérêt de la part de plusieurs clubs de Premier League, avec Aston Villa, Everton et Liverpool intéressés, selon les informations de GOAL. De son côté, Philippe Coutinho préférerait retourner en Angleterre plutôt que de retourner dans son pays natal, le Brésil.

Un deal secret pour envoyer Haaland au FC Barcelone ?

Bien qu'aucune offre formelle n'ait été faite, il semble que des conversations directes soient en cours avec les trois clubs de Premier League mentionnés ci-dessus. Les Blaugrana, quant à eux, sont désireux de se débarrasser du joueur pour libérer de la masse salariale alors qu'ils essaient d'enregistrer Ferran Torres et de mettre en place d'autres mouvements cet hiver, ce qui sera impossible sans réduire la masse salariale de l'équipe première.

Gerrard prêt à relancer son ancien coéquipier

Le joueur de 29 ans manque de temps de jeu, n'ayant débuté que 13 matches au cours des deux dernières campagnes en championnat, tandis que son club est prêt à se tourner vers d'autres options au poste de milieu offensif afin d'éliminer son salaire de ses livres. L'Angleterre lui offrirait un foyer familier, puisqu'il a brillé plusieurs saisons à Liverpool, et la possibilité de relancer sa carrière.

Direction Arsenal pour Coutinho ?

Un retour au Brésil n'est pas viable pour le moment en raison des objectifs footballistiques et des exigences salariales de Coutinho. Aston Villa, Everton et Liverpool sont autant de destinations possibles pour le joueur. La possibilité de le voir jouer à Everton serait évidemment un crève coeur terrible pour les fans de Liverpool qui l'ont tant aimé par le passé, les Toffees étant l'ennemi juré de l'autre club de la Mersey.

Son ancien coéquipier Steven Gerrard est entraîneur à Aston Villa et serait tenté de le relancer alors que son équipe n'est pas au mieux en championnat, tandis qu'un retour sur les bords de la Mersey serait chargé d'émotion pour toutes les parties concernées. Reste à savoir si Philippe Coutinho va enfin pouvoir relancer sa carrière et tourner la page FC Barcelone cet hiver.