Mercato - Courtisé, Romain Faivre ne veut "pas brûler les étapes"

Révélation de la saison côté brestois, le courtisé milieu de terrain de 22 ans se sent bien dans le Finistère et souhaite y poursuivre sa progression.

Seulement âgé de 22 ans, Romain Faivre, milieu de terrain du Stade Brestois, est assurément l'une des révélations de la saison en Ligue 1. Récompensé de ses bonnes performances par une présence en Équipe de France Espoirs, l'ancien joueur de l'AS Monaco est en pleine progression dans le Finistère, et impressionne.



Chelsea - Thomas Tuchel : "Très satisfait de l'intensité, de l'attitude"

Si Brest est 13ème de Ligue 1, le club se démarque par son jeu offensif et séduisant. À la baguette, Romain Faivre, auteur de 3 buts et de 4 passes décisives. Comparé à un certain Hatem Ben Arfa, le natif d'Asnières-sur-Seine est revenu sur cette comparaison dans un entretien accordé à L'Equipe. Tout en humilité.

L'article continue ci-dessous

"Je suis un jeune joueur. Il ne faut pas brûler les étapes"

"C’est une autre catégorie, même si je lui ressemble un peu. C’est un génie ! J’adore aussi Ronaldinho, c’est vraiment lui qui m’a fait aimer le football. Mais je n’ai pas que le dribble. J’aime beaucoup casser les lignes par la passe. Je dois encore améliorer beaucoup de choses, notamment mes statistiques. Sur le plan défensif, j’ai progressé, je récupère beaucoup de ballons, mais je dois m’épaissir pour être plus fort dans les duels", a-t-il confié, avant d'évoquer son avenir personnel.

"J’essaie de progresser au jour le jour. Mon objectif, c’est l’Euro Espoirs. Après je suis très bien à Brest, je suis un jeune joueur. Il ne faut pas brûler les étapes", a expliqué Romain Faivre, qui se sait de plus en plus courtisé en Europe, où de nombreux recruteurs apprécient son profil prometteur.

Pour rappel, un intérêt du Paris Saint-Germain a même été évoqué par Foot Mercato. Si la marche peut sembler trop haute à l'heure actuelle, force est de constater que le joueur du Stade Brestois pourrait être amené à briller au plus haut niveau à l'avenir, lui qui n'a pas encore exploité la totalité de son potentiel.