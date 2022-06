Mercato - Contrat, Galtier... tout savoir sur le retour de Lucien Favre à Nice

Présent ce lundi pour la reprise de l'entraînement de l'OGC Nice, Lucien Favre a été officialisé comme nouvel entraîneur.

C'était dans l'air du temps, c'est désormais officiel : Lucien Favre est de retour à l'OGC Nice. Une officialisation qui n'a surpris personne puisque le technicien suisse était aux commandes lors de la première séance d'entraînement du Gym ce lundi pour la reprise du club azuréen. Le technicien suisse passé par Dortmund succède à Christophe Galtier, en partance pour le Paris Saint-Germain.

Favre présent à la reprise

Quatre ans après son départ de l'OGC Nice pour le Borussia Dortmund, Lucien Favre est à nouveau niçois, comme l'a confirmé le club niçois par le biais d'un communiqué publié sur son site officiel : "Lucien Favre de retour à l'OGC Nice. Christophe Galtier ne dirige plus l’équipe première de l’OGC Nice. Ce lundi, la reprise des Aiglons a été animée par Lucien Favre, dont le club est fier d’annoncer le retour".

Tout est réglé entre le PSG et Nice pour Galtier

Lucien Favre est de retour au Gym accompagné de Christophe Moulin et d’Arjan Peço dans son staff. L'officialisation du retour de Lucien Favre ouvre désormais la porte à celle de l'arrivée de Christophe Galtier au Paris Saint-Germain. Pour rappel, le club de la capitale aurait payé aux Aiglons une somme tournant autour des 10 M€.

Ratcliffe se félicite du retour de Favre

Du côté de Nice, la patron du club, Sir Jim Ratcliffe s'est félicité d'avoir réussi à faire revenir Lucien Favre : "Je suis absolument ravi que Lucien Favre nous rejoigne. C’est un entraineur expérimenté, qui a rencontré le succès en Bundesliga, mais aussi ici à Nice. Partout il a suscité respect et admiration. Sa façon de faire évoluer ses équipes nous plait et correspond parfaitement à la vision que nous avons chez INEOS du style de jeu que nous voulons pour l’OGC Nice".

Si l'OGC Nice a annoncé le retour de Lucien Favre conditionné au départ de Christophe Galtier, le club azuréen n'a en revanche pas mentionné le salaire et la durée de contrat du technicien suisse. Une chose est sûre, Lucien Favre avait marqué l'OGC Nice d'une belle manière lors de son premier passage et voudra en faire autant, si ce n'est mieux, lors de son second passage.