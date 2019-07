Mercato - Conte estime Lukaku "parfait" pour l'Inter Milan et évoque Icardi et Nainggolan

Antonio Conte a donné son point de vue sur le cas de Romelo Lukaku, courtisé par l'Inter Milan.

En conférence de presse, Antonio Conte a évoqué un possible transfert de Romelo Lukaku, l'attaquant de , vers l' .

Pour le technicien, Lukaku serait "parfait" pour l'Inter.

"Vous savez que j'aime Lukaku, mais c'est un joueur de Manchester United. Je le connais très bien depuis que je suis entraîneur de . Je le considère comme un acteur important pour nous, mais en même temps, il y a le marché.



"Nous savons très bien quelle est notre situation actuelle et nous verrons ce qui se passe. mais pour l'instant, Lukaku est un joueur de United", a jugé Conte.

Par ailleurs, il a de nouveau affirmé qu'il ne comptait pas sur Radja Naiggolan et Mauro Icardi pour son projet : "Nainggolan est avec nous en tournée mais rien n’a changé : il ne rentre plus dans notre projet, comme Icardi. Je suis confiant pour la suite du mercato même si je pensais que ce serait plus avancé. On est en retard sur ce qu’on avait prévu, on doit se bouger", a fait savoir l'entraîneur italien.