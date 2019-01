Mercato - Confrontée à une pénurie de défenseurs centraux, la Juventus voudrait Bruno Alves et Domagoj Vida

La Vieille Dame chercherait à se renforcer défensivement après la blessure de Chiellini en Coupe d'Italie mercredi soir contre l'Atalanta.

Une soirée à oublier pour la Juventus. Non seulement la défaite cuisante contre l'Atalanta a été synonyme d'élimination en Coupe d'Italie, mais en plus, le club turinois a perdu Giorgio Chiellini sur blessure. La situation à ce poste était déjà compliquée après le pépin physique de Leonardo Bonucci et le départ de Mehdi Benatia.

La Juventus, même si Chiellini ne devrait pas être absent plus de deux semaines, s'est immédiatement mise à la recherche d'un renfort de dernière minute sur le marché des transferts. Un défenseur central expérimenté qui pourrait être prêt sans avoir besoin de s'installer. Le premier nom était celui de Bruno Alves, même si Parme ferme cette possibilité pour le moment.

Vida aussi dans le viseur de l'Inter et de l'AS Rome

Selon Sky Sport, le nom de Domagoj Vida, l'international croate de 29 ans qui appartient au Besiktas, a également été inscrit sur la liste des possibles renforts de la Juventus. Le joueur avait été proposé à l'Inter et à l'AS Rome, mais ils ont annulé la transaction pour plusieurs raisons. Les Giallorossi sont toujours sur la bonne voie, avec l’offre d’un prêt onéreux de 3 millions d’euros assortie de l’obligation de rachat après un nombre fixé d'apparitions.

Pour le moment, même si nous savons comment peut se dérouler le dernier jour d'un marché des transferts, ce sont les deux seuls joueurs que la Juventus serait disposée à prendre. Pendant ce temps, avec Chiellini, Bonucci et Barzagli forfaits, le match à venir contre Parme pourrait représenter un casse-tête.