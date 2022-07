Mercato : Comment le FC Barcelone, à court d'argent, a-t-il pu se permettre les transferts de Raphinha, Kessie et Christensen ?

Les Blaugrana ont affiché un taux d'endettement record l'année dernière, mais ils profitent maintenant d'un mercato fructueux.

Comment le FC Barcelone, censé être à court d'argent, a-t-il réussi à faire signer Raphinha, Franck Kessié et Andreas Christensen ? Le club s'est retrouvé avec des dettes de plus d'un milliard d'euros après le règne de Josep Maria Bartomeu à la présidence du club. Joan Laporta a été rappelé pour un second mandat en mars 2021 afin de stabiliser le navire.

Il n'a eu d'autre choix que de sanctionner le départ de plusieurs stars l'été dernier afin de réduire la masse salariale du club, dont Lionel Messi, sept fois Ballon d'Or. La saison 2021-22 s'est avérée être une campagne turbulente pour le Barça, mais le club a décidé de faire des folies lors de la fenêtre de transfert d'été dans le but de revenir au sommet des scènes nationales et européennes la saison prochaine.

Comment le FC Barcelone peut-il signer de nouveaux joueurs alors qu'il est en crise financière ?

Laporta a reçu l'autorisation de vendre des actifs du club par les socios du Barça en juin dernier, alors qu'ils ciblaient des fonds d'investissement capables de fournir un financement afin que les opérations puissent fonctionner normalement à court terme. Le Barça a réussi à vendre un premier paquet d'actifs financiers avant de conclure un accord de 207,5 millions d'euros avec le groupe d'investissement Sixth Street le 30 juin 2022.

Le club a vendu 10 % de ses droits télévisés de la Liga à l'entreprise américaine, ce qui lui a permis de dégager un bénéfice à la fin de l'exercice 2021-22 - faisant ainsi un pas de géant vers le redressement de ses problèmes d'argent. Un deuxième levier économique est en cours d'élaboration pour lever des fonds afin que le Barca ne dépasse plus la limite salariale de la Liga, avec 15 % supplémentaires de leurs droits télévisés qui devraient être vendus en échange de 300 millions d'euros supplémentaires.

Les Blaugrana vendent également 49,9% des parts de la société Barca Licensing and Merchandising, ce qui portera leurs revenus totaux pour l'été au-delà de 600 millions d'euros et leur permettra d'enregistrer de nouveaux joueurs pour la saison 2022-23. Kessié et Christensen font partie de ceux qui attendent d'être enregistrés, ayant rejoint le Camp Nou sur des transferts gratuits après des départs respectifs de Milan et Chelsea, tandis que le contrat de quatre ans de Gavi ne sera pas officialisé tant que toutes les ventes ne seront pas finalisées. Sergio Roberto et Ousmane Dembelé, quant à eux, ont déjà signé de nouveaux contrats avec des salaires sensiblement réduits.

L'accord pour Raphinha et les ventes de joueurs

Le Barça a trouvé un accord pour signer Raphinha, l'ailier de Leeds United, pour un montant de 65 millions d'euros - un chiffre énorme pour un club qui est censé être à court d'argent depuis 12 mois. Le désir du Brésilien d'aller jusqu'au bout a été significatif durant le processus de négociation, puisqu'il a accepté de donner des facilités de paiement aux Blaugrana jusqu'à ce qu'ils concluent les accords commerciaux qui sont si cruciaux pour les ramener dans le vert au niveau du bilan.

Le Barça compte également sur un certain nombre de ventes de joueurs : Neto Murara, Samuel Umtiti, Oscar Mingueza, Riqui Puig et Martin Braithwaite sont tous sur la liste des transferts. Clément Lenglet a déjà été prêté à Tottenham, tandis que le départ éventuel de joueurs plus connus n'est pas exclu, notamment Frenkie de Jong et Memphis Depay, cibles de Manchester United.

Le Barça va-t-il faire d'autres recrutements ?

Raphinha sera la dernière recrue à franchir les portes du Camp Nou avant que le club ne reçoive la totalité de sa manne de 600 millions d'euros. L'attaquant du Bayern Munich Robert Lewandowski, le joueur de Chelsea Cesar Azpilicueta et le joueur de Séville Jules Koundé sont également sur la liste des joueurs souhaités par le Barça. L'entraîneur Xavi cherche à construire une équipe capable de se battre pour le titre de Liga et la Ligue des champions.

Attirer ces trois joueurs coûterait aux Blaugrana plus de 100 millions d'euros, mais un triple coup serait financièrement viable s'ils sont capables de réaliser les ventes de joueurs nécessaires en même temps que leurs accords commerciaux. Le Barça devra toutefois faire preuve de prudence dans un avenir proche, car ses revenus globaux devraient être réduits en raison de la vente d'une partie de ses principaux actifs économiques.

Il cherchera à conclure des accords de parrainage plus lucratifs, comme celui conclu avec la plateforme de streaming audio Spotify, qui en a fait le principal partenaire du club. Il cherchera également à maximiser les bénéfices de la rénovation du Camp Nou, qui devrait être achevée en 2026.