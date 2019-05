Mercato - Clément Lenglet : "On est tous curieux de savoir où Griezmann va aller"

Le défenseur du Barça s'est exprimé sur la situation de son compatriote Antoine Griezmann, qui a annoncé qu'il allait quitter l'Atlético Madrid.

Appelé pour la première fois de sa carrière en équipe de , Clément Lenglet était présent en conférence de presse ce jeudi. Entre autres sujets, il a notamment évoqué la situation de son désormais coéquipier en sélection, Antoine Griezmann.

"Il fait partie des 3-4 meilleurs joueurs du championnat"

L'attaquant des Bleus a en effet déjà annoncé qu'il allait quitter l' - où il évolue depuis 2014 - à la fin de la saison. S'il n'a pas fait savoir quelle serait sa destination, le Barça fait figure de favori pour accueillir le champion du monde, et il pourrait donc y rejoindre Clément Lenglet, qui s'est imposé cette saison avec les Blaugrana.

"La place d'Antoine Griezmann en ? Elle est très très grande puisqu'il fait partie des 3-4 meilleurs joueurs du championnat, a estimé le défenseur central. Il marque énormément de buts tous les ans dans une équipe qui est à la lutte pour le titre. C'est la star du championnat avec 3-4 autres joueurs."

"Il ne m'a pas parlé du Barça, il a annoncé qu'il quittait l'Atlético mais il n'a pas dit où il allait et on est tous curieux de savoir", a-t-il conclu. Antoine Griezmann dispose d'une clause libératoire de 120 millions d'euros chez les Colchoneros et intéresse également d'autres clubs, au premier rang desquels se trouve le PSG.