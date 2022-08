Mercato - Clauss, Blanco, Luis Suarez, Tavares : la présentation des recrues de l'OM

Les quatre dernières recrues de l'OM sont passées devant la presse afin de répondre aux questions des journalistes.

Mieux vaut tard que jamais. L'Olympique de Marseille est passé à la vitesse supérieure sur le marché des transferts au cours des deux dernières semaines et a enregistré l'arrivée de plusieurs recrues. L'OM a fait donc d'une pierre quatre coups et a présenté les quatre derniers joueurs signés par les Phocéens à savoir : Jonathan Clauss, Luis Suarez, Ruben Blanco et Nuno Tavares. Le premier à s'être prêté à l'exercice de la présentation n'était autre que l'international français prêt à en découdre et qui a évoqué la discussion entre le groupe et le coach.

Clauss : "On a réussi à tout mettre à plat avec le coach"

"C'est un style de jeu que je connais, avec ses spécificités, ses nuances. J'ai eu la chance d'évoluer dans un système similaire au RC Lens. Je fais ce qu'on me demande. La Ligue des champions, c'est un rêve de la jouer ! Je suis venu ici pour ça aussi. Après ma seconde saison à Lens, qui était celle de la confirmation, pour cette troisième année dans l'élite, l'objectif va être de re-confirmer, de continuer à progresser. Il n'y a pas plus de pression, ni moins de pression", a expliqué Jonathan Clauss.

"On est tous clairs sur le discours établi par le président, par le club, par le coach, par les joueurs. Il y a parfois des choses qui titillent un petit peu. Comme tout est nouveau, et que c'est très fatigant et très nerveux ce qu'on est en train de proposer sur le terrain, forcément, il y a de la fatigue et de la nervosité à côté. Dans tous les clubs, ça se passe comme ça. Il y a eu des articles, mais nous, on a discuté entre hommes et on a réussi à tout mettre à plat, sans problème. Voilà mon ressenti", a ajouté l'ancien du RC Lens.

Blanco : "Je connais l'exigence qui existe à Marseille"

Ruben Blanco est pour sa part prêt à concurrencer de la meilleure manière Pau Lopez : "Je viens ici pour apporter de la concurrence à Pau (Lopez), sinon il n'y a aucun intérêt à être un joueur de foot ! Je sais l'exigence qui existe à Marseille, que Pau est un très bon gardien. J'ai joué contre Pau en Liga, j'ai joué avec lui dans les sélections jeunes en Espagne (...) Je viens du Celta, un club où on demande aux gardiens de beaucoup s'impliquer sur le jeu au pied. C'est quelque chose que je maîtrise, si on me le demande ici, aucun problème, je le ferai".

Méconnu du grand public, Luis Suarez a évoqué son style de jeu et veut continuer à progresser dans sa carrière : "J'ai joué quarante matches la saison dernière, j'en suis satisfait, même si j'aurais pu marquer plus de buts. Mon poste préféré ? Cela dépend forcément du système voulu par le coach. Si je suis tout seul devant, j'ai plus de responsabilités, je dois essayer d'être le plus complet possible, un point d'appui pour l'équipe pour la faire ressortir. Je suis aussi à l'aise avec un autre attaquant devant, et je peux également évoluer en ailier. Je pense avoir le physique pour apporter sur un côté".

De son côté, Nuno Tavares a affiché ses ambitions : "Ce n'était pas difficile de faire le choix de l'OM. Ma décision a été rapide, c'était plus une question de négociations entre les deux clubs. J'ai suivi la belle saison marseillaise l'an dernier, avec une seconde place. J'ai vu ce que William Saliba et Mattéo Guendouzi ont fait ici, leurs superbes rencontres. Je vais essayer de faire pareil, voire mieux, et aider l'équipe à remplir les objectifs. Moi, j'aime le système avec trois défenseurs centraux, et deux éléments dans une position de piston-ailier qui attaque. Je suis content d'évoluer à ce poste".