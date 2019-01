Mercato - City recrute le milieu croate Ante Palaversa (Hajduk Split)

Le joueur de 18 ans a finalisé son transfert depuis le championnat croate, mais va rester en prêt dans son club du Hajduk Split.

Manchester City a finalisé l'arrivée du milieu de terrain du Hajduk Split, Ante Palaversa. Le jeune croate a signé avec les champions d'Angleterre en titre, après avoir passé sa visite médicale mardi. Palaversa, 18 ans, sera renvoyé en prêt à Hajduk jusqu'en 2020, City ayant inclut une option permettant de le récupérer l'hiver prochain.

Le jeune homme s'est montré très heureux après ce transfert. "J'aime Hajduk, jouer au Poljud a toujours été mon rêve et je suis content de voir le travail de l'Académie reconnu par l'un des meilleurs clubs du monde. Merci à Manchester City pour la confiance, il y a encore beaucoup de travail devant moi, je n'ai pas encore montré tout mon potentiel et j'espère jouer avec Hajduk pour justifier cette confiance."

Palaversa a joué 14 matches avec Hajduk cette saison et marqué deux buts, progressant rapidement et améliorant sa réputation de jeune joueur talentueux. Il a représenté la Croatie avec toutes les catégories jeunes des U14 aux U19, et selon certains il pourrait être de l'éventure à l'Euro 2020 s'il continue cette progression.

Palaversa est la première recrue du géant anglais cet hiver, malgré la volonté de Guardiola de voir arriver un milieu récupérateur pour faire souffler Fernandinho. City est actuellement 2e de Premier League, à cinq points de Liverpool. Les hommes de Guardiola joueront également la finale de la League Cup contre Chelsea et sont encore engagés en Cup et Ligue des Champions.