Mercato - City : Koundé, Séville confirme avoir refusé une offre

Selon plusieurs sources, Séville aurait refusé une offre de Manchester City pour Jules Koundé. Information confirmée par Monchi.

Les bruits de couloirs disaient vrai. Auteur d’une saison XXL, ponctuée par un titre en , Jules Koundé (21 ans) a effectivement tapé dans l’oeil de Pep Guardiola et , et les négociations ont d’ores et déjà démarré.

Elles ont démarré, avant d’être stoppées aussitôt. Et pour cause : Séville a tout simplement refusé la première offre des Skyblues, à hauteur de 55 millions d’euros. Une information confirmée par le directeur sportif andalou, Monchi.

"Je doute que Koundé ait un accord avec Manchester City car il est sous contrat avec nous. Il est vrai que nous avons refusé l’offre d’un club pour Koundé récemment. Et si ce club fait une autre offre, nous l’analyserons, mais seuls nous déciderons quand nous répondrons. Je connais bien Koundé, et je suis sûr qu’il pense uniquement à comment contrer Lewandowski, Gnabry ou Müller", a expliqué Monchi ce lundi, à trois jours de la Supercoupe d’Europe contre le Bayern.

Koundé présent face au Bayern ?

Koundé sera-t-il de la partie ? Difficile à dire sachant que le modèle sévillan consiste à faire progresser des joueurs avant de les revendre plus cher. L’ancien Bordelais, acheté pour 25 M€ l’été dernier, entre justement dans cette catégorie, mais ses dirigeants pourraient être tentés de le conserver une saison supplémentaire afin de faire encore plus monter les enchères.