Mercato, Cissé envoie Mbappé au Real Madrid : "J’espère me tromper"

Djibil Cissé estime que Kylian Mbappé va signer au Real Madrid et été : "C'est écrit", affirme-t-il.

Depuis ses propos équivoques lors de la cérémonie de remise des trophées UNFP, l'avenir est très incertain pour l'attaquant parisien Kylian Mbappé. Les différents madias internationaux et les supporters parisiens spéculent sur le futur du natif de Bondy. C'est également le cas pour certains footballeurs.

C'est notamment le cas de l’ancien attaquant de l'AJA et de l'OM Djibril Cissé. Dans des propos accordé au site de paris en ligne Betstars, Cissé affirme avoir l'intime conviction que Kylian Mbappé allait signer dans la capitale espagnole cet été.

"Je ne sais pas pourquoi, j’ai comme un pressentiment. J’ai l’impression que son départ va se faire cette année. Pour le PSG et pour le football français en général, j’espère me tromper. Mais je le vois aller au . C’est écrit. Il était fan et Zinedine Zidane a fait son retour. Il y a trop de choses qui font qu’il ne peut que partir là-bas", a considéré l'ancien international tricolore.

S'il cédait effectivement aux sirènes madrilènes, Mbappé marcherait dans les pas de Ronaldo Nazario. Les deux joueurs s'apprécient, le Brésilien concédant même qu'il voyait ses qualités chez le jeune international français.

"J'adore Kylian Mbappé, il a une très bonne vitesse et une bonne définition et il n'a que 20 ans. Il a beaucoup de talent", a en effet confié Ronaldo à Marca. "C'est vrai que ça peut ressembler à ma façon de jouer", a encore estimé R9. Des compliments qui vont certainement faire plaisir au buteur du PSG. De là à le faire pencher pour le Real...