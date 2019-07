Mercato - Christophe Jallet signe à Amiens (officiel)

A 35 ans, l'ex-latéral droit de Nice, du PSG et de l'OL s'est engagé pour une saison avec Amiens.

Sans club depuis la fin de son contrat à Nice en juin dernier, Christophe Jallet va tenter de rebondir avec Amiens où il s'y est engagé ce mardi.

Amiens vient en effet d’officialiser l’arrivée du latéral droit de 35 ans, sur son site officiel. Il s’engage avec un nouveau club de après être passé par Lorient, le PSG, l’OL et Nice.

"Christophe Jallet, latéral capable d’évoluer des deux côtés du terrain, évoluera donc avec le club picard lors de la saison à venir et partira dès aujourd’hui en avec le groupe de Luka Elsner pour le stage de préparation" explique le club dans son communiqué.

Au cours de sa dernière saison avec l’OGC Nice, Christophe Jallet avait disputé seulement 13 matchs de ligue 1 et inscrit 1 but. Alors qu’il n’était plus vraiment dans les plans de Patrick Vieira, il va donc se relancer chez le club picard.