Mercato - Chelsea : Zaha, Aubameyang... Tuchel espère des renforts avant jeudi

Le manager de Chelsea, Thomas Tuchel, a déclaré qu'il espérait d'autres signatures avant la fermeture du mercato jeudi.

Chelsea ne réalise pas le début de saison escompté. Vainqueur de Leicester le week-end dernier, les Blues ont eu chaud et ont été bien inspirés de s'imposer contre les Foxes. Réduit assez rapidement à dix, Chelsea a assuré l'essentiel, à savoir la victoire, et parvient à ne pas se faire trop distancer au classement par les cadors du championnat.

"On a besoin de joueurs supplémentaires"

Pour atteindre ses ambitions cette saison, Chelsea s'est pourtant renforcé cet été. Les Blues ont enregistré les renforts de Raheem Sterling, Kalidou Koulibaly et Marc Cucurella mais ont également vu de nombreux joueurs visé lui passer sous le nez, à commencer par Jules Koundé. A moins d'une semaine de la fin du mercato, Chelsea n'a pas encore fini son marché selon toute vraisemblance.

Wesley Fofana en route pour Chelsea

En effet, avant la dernière journée de championnat précédant la fermeture du mercato, Thomas Tuchel s'est exprimé sur la situation du club en matière de transferts en conférence de presse, alors que les liens avec l'attaquant du FC Barcelone Pierre-Emerick Aubameyang se poursuivent. Il a également été rapporté que Chelsea a fait une offre pour l'ailier de Crystal Palace, Wilfried Zaha.

"Je vais trouver des solutions"

"En ce moment, je pense que nous pourrions avoir besoin de quelques joueurs supplémentaires à certains postes, mais nous sommes très proches de la fin de la fenêtre de transfert et quand le 1er septembre arrivera, je serai un entraîneur heureux, quoi qu'il arrive", a déclaré Tuchel lors d'une conférence de presse. "Je vais essayer de trouver des solutions et ne pas penser à ce qui aurait pu se passer ou à ce qui pourrait être".

Aubameyang furieux contre la direction de Chelsea

"Tout ce qui compte, c'est la réalité et le moment présent, et ce qui comptera à Southampton, c'est de trouver un moyen de gagner, de s'élever individuellement et de pousser l'équipe. C'est ce que nous ferons, que les joueurs viennent ou non", a ajouté l'Allemand. Chelsea a déjà dépensé beaucoup cet été et devrait officialiser le transfert de Wesley Fofana, en provenance de Leicester, dans les prochaines heures.

Cependant, les Blues manquent toujours de moyens en attaque et n'ont marqué que cinq buts lors de leurs quatre premiers matches de Premier League. Pierre-Emerick Aubameyang est l'un des quatre seuls joueurs à avoir marqué en Premier League, en Liga, en Bundesliga et en Ligue 1 au XXIe siècle. Chelsea a jusqu'à jeudi pour compléter son effectif avant la fermeture de la fenêtre des transferts. Le prochain match des Blues aura lieu mardi face à Southampton en Premier League.