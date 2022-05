Mercato : Chelsea s'intéresse à Nkunku mais voit Dortmund se refroidir sur Werner

Les Blues envisagent de recruter le Français pour améliorer leur secteur offensif mais veulent d'abord réduire le nombre de joueurs dans l'effectif.

Chelsea fait partie des clubs intéressés par l'attaquant du RB Leipzig, Christopher Nkunku, qui a remporté le titre de joueur de l'année en Bundesliga. Le joueur de 24 ans est en cours de négociation avec le vainqueur de la Coupe d'Allemagne pour prolonger son contrat, mais les Blues pensent pouvoir perturber les négociations et prendre l'avantage.

Dégraisser avant d'acheter

Le Real Madrid suit également l'évolution de la situation, bien qu'il donne la priorité à la signature du milieu de terrain de Monaco, Aurélien Tchouameni, qui est également une cible des Blues. Chelsea a besoin de vendre d'abord, car le temps de jeu accordé aux joueurs du secteur offensif, Christian Pulisic, Timo Werner et Hakim Ziyech cette saison les ont laissés frustrés en raison de la concurrence trop importante en attaque.

Romelu Lukaku n'a pas atteint les sommets que beaucoup attendaient, même s'il a terminé la saison comme meilleur buteur du club avec 15 buts. Le problème est que ces quatre attaquants sont chers pour les clubs acheteurs si l'on tient compte du montant du transfert et des salaires à payer, ce qui fait que seuls les grands clubs anglais et les équipes de la Ligue des champions peuvent les acheter.

Werner et Broja sur le départ ?

Le Borussia Dortmund a été intéressé par la signature de Werner, mais il semble qu'il n'ait pas donné suite à un accord en raison de son coût. Actuellement, l'international allemand est le quatrième joueur le mieux payé des Blues avec un salaire de 275 000 £ par semaine. Chelsea est en mesure de récupérer de l'argent pour Armando Broja, qui est un actif ciblé par West Ham, Newcastle, Southampton, Inter, AC Milan et Naples.

Le jeune homme de 20 ans est considéré comme un espoir passionnant et une somme de 30 millions d'euros pourrait lancer la conversation sur un éventuel transfert. Cependant, Thomas Tuchel souhaite actuellement voir l'international albanais en pré-saison avant de prendre une telle décision. La situation autour de la signature d'un attaquant pourrait changer rapidement avec Robert Lewandowski admiré à Stamford Bridge. Ces derniers jours, le Paris Saint-Germain a également fait part de son ouverture à la vente de Neymar.

"Une reconstruction rapide" avec Boehly

La priorité est claire et il s'agit de signer un défenseur central. Jules Koundé est la cible principale, le FC Séville étant ouvert à la vente pour un bon prix et Chelsea ayant déjà fait tourner la tête du défenseur avec des conditions personnelles convenues verbalement. Il faut que les nouveaux propriétaires viennent confirmer à Thomas Tuchel et à l'équipe dirigeante de l'ouest de Londres leurs intentions, mais il semblerait qu'elle soit de se lancer dans ce que l'entraîneur appelle "une reconstruction".

"Nous aurons la chance d'agir et de nous rattraper, car le désavantage en termes de timing pour la reconstruction est grand", a déclaré Tuchel après le dernier match de la saison. "Nous devons être rapides et intelligents. Le désavantage augmente chaque jour, bien sûr, alors que les deux meilleures équipes [Liverpool et Man City] améliorent leurs équipes, et ont des équipes très claires sur lesquelles ils construisent. C'est une sorte de reconstruction pour nous et cela rend les choses encore plus difficiles."

L'intérêt pour la signature d'un autre défenseur se poursuit, avec Josko Gvardiol (Leipzig), Presnel Kimpembe (PSG) et José Gimenez (Atletico Madrid) parmi les cibles. Declan Rice, de West Ham, a également de nombreux admirateurs dans le club londonien où il a passé une bonne partie de sa carrière en tant que jeune joueur.