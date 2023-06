Mercato : Chelsea s'attaque à une pépite sénégalaise

Chelsea serait sur le point d'activer la clause libératoire d'un jeune attaquant de Villarreal.

Une fois encore, Chelsea devrait être l'un des principaux agitateurs du mercato estival. Malgré les 600 millions d'euros investis lors des deux dernières fenêtres du marché des transferts, les Blues ont réalisé une saison catastrophique et terminé à la 12è place en Premier League. Et forcément, Todd Boehly et sa bande comptent bien investir sur le mercato pour redresser le tir et ramener le club londonien vers les sommets en Angleterre.

Un jeune attaquant sénégalais vers Chelsea

Pour cela, les dirigeants du club ont déjà plusieurs pistes pour renforcer l'effectif qui sera dirigé par Mauricio Pochettino. Et une première grosse recrue pourrait rapidement être officialisée. Si l'on en croit les informations de Fabrizio Romano ce samedi, Chelsea aurait décidé d'activer la clause libératoire de Nicolas Jackson (21 ans), attaquant sénégalais très prometteur. Avec Villarreal, le jeune buteur a crevé l'écran en fin de saison en inscrivant 9 buts sur les 8 derniers matches de Liga. Sa clause s'élèverait à 35 millions d'euros, et plusieurs clubs seraient prêts à la payer également, mais Jackson donnerait sa priorité à la Premier League, donnant un avantage certain aux Blues. Il devrait très prochainement signer un contrat "de très longue durée".