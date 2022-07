Mercato - Chelsea : Raheem Sterling confirme son départ de Manchester City

L'international anglais va quitter le champion d'Angleterre en titre après sept ans passés au club.

C'était dans l'air du temps et ce sera bientôt officiel : Raheem Sterling va quitter Manchester City pour rejoindre Chelsea dans les prochains jours. L'international anglais a confirmé la nouvelle en publiant un communiqué dans lequel il a remercié ses coéquipiers de Manchester City et les fans du club avant son transfert imminent à Chelsea.

"Quelle aventure ce fut"

L'international anglais a accepté de rejoindre Chelsea, champion de Premier League, et son transfert à Stamford Bridge devrait être annoncé prochainement. Confirmant son départ de Manchester City, Sterling a pris la parole sur les médias sociaux pour exprimer sa gratitude envers le personnel et les supporters du club, affirmant qu'il quitte le club comme "un homme". "Sept saisons, onze trophées majeurs, une vie entière de souvenirs", a-t-il écrit pour débuter.

"Au personnel d'encadrement qui a joué un rôle massif dans mon développement au fil des ans. À mes coéquipiers qui sont devenus plus que ceux avec qui je partage le terrain. Au personnel de l'arrière-boutique, au personnel du bureau, aux fans qui ont soutenu l'équipe sans relâche et à tous ceux qui sont impliqués dans Manchester City. Quelle aventure ce fut", a ajouté l'international anglais.

"Je suis reconnaissant pour les hauts et les bas. Car ce sont les bas qui ont, parfois, testé ma force et ma détermination. Et qui m'ont permis de me tenir ici devant vous comme la meilleure version possible de moi-même. Je suis arrivé à Manchester à l'âge de 20 ans. Aujourd'hui, je pars en tant qu'homme. Merci pour votre soutien sans faille. Ça a été un honneur de porter la merde de Manchester City", a conclu Raheem Sterling.

What a journey 💙 pic.twitter.com/beX13AOOsj — Raheem Sterling (@sterling7) July 13, 2022

Pourquoi Sterling quitte-t-il Man City ?

Sterling a rejoint Manchester City en provenance de Liverpool en 2015 et a ensuite fait 339 apparitions dans toutes les compétitions, marquant 131 buts et enregistrant 95 passes décisives. Cependant, l'ailier a glissé dans la hiérarchie sous Pep Guardiola récemment, étant laissé hors du XI de départ pour certains matchs de tête.

Raheem Sterling leaves Manchester City as a club legend 💙 pic.twitter.com/XCYWzzVx8h — GOAL (@goal) July 13, 2022

Avec les arrivées d'Erling Haaland et de Julian Alvarez cet été et la forme de joueurs comme Phil Foden et Jack Grealish, il aurait pu se retrouver sur le banc plus souvent la saison prochaine. Sterling, dont le contrat à City devait expirer l'été prochain, veut se mettre en bonne position pour obtenir une place dans le onze de départ de l'Angleterre pour la Coupe du monde 2022 en jouant régulièrement lors de la prochaine saison.