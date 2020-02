Mercato - Chelsea prêt à mettre le paquet sur Houssem Aouar (OL) ?

Selon les informations de Tutto Mercato Web, Chelsea envisagerait de proposer plus de 50 M€ à l’OL pour Aouar l’été prochain.

L’Europe entière le connaît déjà. Mais face à la (1-0) mercredi en Ligue des Champions, Houssem Aouar a une nouvelle fois fait parler de lui. En très bien, avec une performance XXL et une passe décisive pour Lucas Tousart, auteur du seul but de la rencontre. Et, forcément, de telles sorties aiguisent l’appétit des plus grands formations européennes.

Il y a bien évidemment la Juventus, dont avait d’ailleurs parlé le président Jean-Michel Aulas avant la rencontre en proposant presque son prodige aux Bianconeri. Mais les Italiens, qui ont pu observer Aouar de près, ne sont pas les seuls sur le dossier.

Aouar après Ziyech ?

Selon les informations de Tutto Web, Frank Lampard et veulent se constituer un milieu de terrain plus que solide pour la saison prochain et, après avoir déjà recruté Hakim Ziyech, les Blues seraient désormais prêts à s’attaquer au dossier Aouar.

Mise de départ ? Un peu plus de 50 millions d’euros selon nos confrères italiens. Si Aouar empile les performances de ce niveau, et surtout s’il participe à l’ cet été, sa cote devrait grimper et les Blues seront alors obligés de rajouter quelques millions. Réponse dans quelques mois.