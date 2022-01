Mercato : Chelsea prépare une offensive pour Tchouaméni l'été prochain

Chelsea a identifié trois domaines clés à travailler au cours des deux prochains mercatos et est de plus en plus intéressé par un transfert du milieu de terrain de Monaco, Aurélien Tchouameni. Ils effectuent actuellement des recherches approfondies sur le joueur de 21 ans, y compris l'analyse de son attitude et de sa vie personnelle, en vue d'une éventuelle offre l'été prochain. Cependant, ils sont également intéressés par Declan Rice, de West Ham, et ne signeront probablement pas les deux milieux de terrain en raison du soutien de Thomas Tuchel à l'intégration de Conor Gallagher, actuellement prêté à Crystal Palace, dans l'équipe.

Chelsea préoccupé par ses latéraux

Les milieux de terrain et les défenseurs centraux étant considérés comme des problèmes à long terme, les Blues sont plus préoccupés à court terme par la situation de leur défenseur latéral. Comme l'a révélé GOAL, Ben Chilwell a été opéré du ligament croisé antérieur et devrait manquer le reste de la saison. Reece James est quant à lui absent pour au moins cinq semaines supplémentaires, laissant Tuchel se tourner vers Callum Hudson-Odoi et Christian Pulisic pour assurer l'intérim. Le joueur d'Everton Lucas Digne est une option pour Chelsea, mais ils tentent d'abord de rappeler Emerson Palmieri de son prêt avec Lyon.

Chelsea : Lukaku s'excuse platement

Tuchel préfère Emerson, qu'il a entraîné la saison dernière, et a été impressionné par son attitude, son application et ses capacités. Il n'y a pas de moyen simple de mettre fin à son prêt, cependant, en raison des termes du contrat qui favorisent le club de Ligue 1. Si Chelsea ne rappelle pas Emerson, un prêt pourrait être accordé à la place. De même, sur le côté droit, les Blues étudient leurs options, avec Dujon Sterling, prêté par Blackpool, qui peut être rappelé jusqu'au 14 janvier. Ils ont également exploré l'option d'une nouvelle signature. Kieran Trippier, de l'Atletico Madrid, a été envisagé en prêt, mais Newcastle pense avoir gagné la course pour le recruter et se rapproche d'un accord permanent.

Clarifier l'avenir des défenseurs centraux

Romelu Lukaku, quant à lui, restera à Chelsea dans un avenir prévisible après que sa situation suite à une interview non autorisée a été résolue. L'incident a été décrit comme une "distraction" pour les activités liées aux transferts et aux contrats. Marina Granovskaia, directrice du club et responsable des transferts, a passé du temps à s'en occuper ces derniers jours. Chelsea a longtemps senti qu'il devait réfléchir au poste de défenseur central, conscient que plusieurs contrats expiraient cet été.

Chelsea : Tuchel en dit plus sur sa discussion avec Lukaku

Antonio Rudiger, Andreas Christensen et Cesar Azpilicueta sont tous en mesure de discuter avec d'autres clubs dans le cadre d'un transfert gratuit, leurs contrats étant maintenant dans leurs six derniers mois. Pourtant, les cas de Rudiger et d'Azpilicueta sont de plus en plus positifs, puisqu'ils ont tous deux repris les négociations avec l'Ouest londonien lundi après-midi. En outre, les trois joueurs ont accepté de donner plus de temps aux Blues pour renouveler leurs contrats, mais ils veulent un compromis sur les conditions.

Tout d'abord, Rudiger souhaite toujours être placé parmi les meilleurs salaires à Stamford Bridge pour reconnaître son émergence en tant que leader du vestiaire et star importante de l'équipe première. Le Real Madrid a exercé une forte pression pour recruter l'Allemand, mais s'est montré frustré par son choix de retarder sa décision afin de discuter avec son club actuel. Les rapports espagnols insistent sur le fait que le Real Madrid a quitté la course à la signature, mais GOAL pense que les géants de la Liga vont continuer à suivre la situation. Le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich sont également en lice pour sa signature, la Juventus ne pouvant pas lui offrir les conditions qu'il souhaite.

L'article continue ci-dessous

Christensen, quant à lui, tient à rester dans l'ouest de Londres malgré les critiques publiques de Thomas Tuchel, qui ont ensuite été publiées sur le site Internet du club. Les Blues ont été frustrés par les discussions qu'ils ont eues avec l'international danois, s'attendant à ce qu'elles soient terminées depuis longtemps. Pourtant, la situation reste similaire à celle de Rudiger dans la mesure où il signerait si le club se rapprochait de ses exigences. Comme Christensen, Azpilicueta intéresse le FC Barcelone et l'Atletico Madrid suit également sa situation.

La situation du capitaine des Blues est davantage liée à la durée de son contrat et à la valeur qu'il a dans l'équipe, puisqu'il se retrouve de plus en plus souvent sur le banc lorsque tous les défenseurs du club sont en forme. Avec tout cela, Chelsea garde ses options ouvertes pour de nouvelles recrues et les deux principales cibles estivales sont Jules Kounde (Séville) et Wesley Fofana (Leicester City).