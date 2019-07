Mercato - Chelsea : les arrivées et les départs lors du marché estival des transferts 2019

Le mercato d'été 2019 est particulier pour les Blues avec l'interdiction de recrutement. Goal dresse la liste des arrivées et des départs à Chelsea.

: les enjeux du mercato d'été 2019

Acteur majeur du marché des transferts ces dernières années, Chelsea va vivre une transition imposée par l'interdiction de recrutement, prononcée par la FIFA. Cette sanction fait suite à des recrutements de joueurs mineurs non conformes aux règles des instances du football mondial. Le club londonien est toujours en procédure pour tenter de réduire, et même d'annuler cette restriction qui concerne le mercato estival en cours et le mois de janvier 2020, pour la période hivernale. Les Blues ont fait appel de leur sanction devant le Tribunal arbitral du sport, qui doit prochainement se prononcer à ce sujet. L'appel n'est en revanche pas suspensif, ce qui signifie que tant que le TAS n'a pas statué, la sanction est toujours en cours.

Malgré tout, Chelsea a fait beaucoup parler dans les premières semaines du mercato avec deux départs d'une importance considérable. Son entraîneur Maurizio Sarri a rejoint la Juventus après avoir remporté l'Europa League contre en finale (4-1). De son côté, après un feuilleton long de plusieurs mois, Eden Hazard est officiellement parti au Real Madrid pour évoluer sous les ordres de Zinédine Zidane. Depuis plusieurs saison, l'international belge était le meilleur atout offensif de son équipe et son absence risque bien de peser pour la saison à venir.

Lampard, le saut vers l'inconnu ?

Pour entamer ce nouveau cycle particulier, le club vainqueur de la 2012 a décidé de confier les commandes de son équipe à une ancienne gloire, Frank Lampard. Entraîneur depuis peu, il a eu le temps de se faire les dents du côté de Derby County en Championship. Il a atteint la finale des barrages avec les Rams mais a échoué contre (1-2). S'il garde une immense côté de popularité auprès des supporters des Blues, l'ancien international anglais (106 sélections) va devoir résister à une immense pression. Il pourra tout de même compter sur un nouveau visage, celui de Christian Pulisic qui s'était engagé dès l'hiver dernier et avait fini la saison à Dortmund. Pour le reste, le coach de 41 ans composera avec un groupe peu modifié mais qui profite de quelques retours de prêts.

Cela est resté un aspect essentiel de la stratégie des Blues ces dernières saisons avec les prêts de nombreux joueurs, jusqu'à 40 par intersaison. Parmi les joueurs revenus cet été, on retrouve plusieurs internationaux comme Michy Batshuayi ( ), Tiémoué Bakayoko ( ) et Kenneth Omeruo ( ), mais aussi des jeunes au potentiel intéressant, à l'image de Mason Mount que Lampard a connu en 2018-2019 du côté de Derby County.

Chelsea : les départs du mercato estival 2019

Joueur Position Destination Eden Hazard Ailier gauche ( ) Gonzalo Higuain Attaquant ( ), fin de prêt Ola AIna Latéral gauche (Italie), transfert définitif après prêt Tomas Kalas Gardien Braga ( ), transfert libre Rob Green Gardien Fin de carrière Gary Cahill Défenseur central Libre Todd Kane Défenseur central Libre Victorien Angban Milieu défensif Metz (France) Jay Dasilva Latéral gauche Bristol ( ) Marcin Bulka Gardien PSG (France), transfert libre Kylian Hazard AIlier gauche Cercle Bruges (Belgique) Ruben Sammut Milieu de terrain Sunderland (Angleterre), transfert libre

Chelsea : les rumeurs de départs du mercato estival 2019

Joueur Position Destination Tiémoué Bakayoko Milieu défensif PSG (France) Jorginho Milieu relayeur Juventus (Italie) Kurt Zouma Défenseur central (Angleterre) Callum Hudson-Odoi Ailier ( ) Olivier Giroud Attaquant (France) Emerson Latéral gauche Juventus, (Italie)

Chelsea : les arrivées du mercato estival 2019

Joueur Position Provenance Christian Pulisic Ailier Dortmund (Allemagne), fin de prêt Mateo Kovacic Milieu relayeur Real Madrid (Espagne), transfert définitif Tiémoué Bakayoko Milieu relayeur (Italie), fin de prêt Michy Batshuayi Attaquant (Angleterre), fin de prêt Kenneth Omeruo Défenseur central Leganes (Espagne), fin de prêt Kurt Zouma Défenseur central Everton (Angleterre), fin de prêt Tammy Abraham Attaquant Aston Villa (Angleterre), fin de prêt Mason Mount Milieu offensif Derby County (Angleterre), fin de prêt Kenedy Milieu gauche (Angleterre), fin de prêt Lucas Piazon Ailier gauche Chievo vérone (Italie), fin de prêt Matt Miazga Défenseur central Reading (Angleterre), fin de prêt Lewis Baker Milieu de terrain Reading (Angleterre), fin de prêt Abdul Rahman Baba Latéral gauche Reims (France), fin de prêt Danilo Pantic Milieu relayeur Partizan Belgrade ( ), fin de prêt

Chelsea : les rumeurs d'arrivées du mercato estival 2019

Soumis à l'interdiction de recrutement prononcé par la FIFA (qui ne concerne pas les joueurs de moins de 16 ans et l'équipe féminine), la formation londonienne doit attendre le verdict du TAS pour passer à l'action ou non. En attendant ce verdict crucial, Frank Lampard a commencé son travail avec un premier stage en .