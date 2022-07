Mercato - Chelsea : l'étrange explication de Raheem Sterling sur son départ de Manchester City

L'ailier a été séduit par la façon dont les Blues sont gérés, même s'il a quitté le champion en titre de la Premier League.

Raheem Sterling a déclaré qu'il était intrigué par le projet footballistique de Chelsea, et sa curiosité a contribué à le conduire à Stamford Bridge cet été. L'ailier a quitté Manchester City pour un montant de 57 millions d'euros à un an de la fin de son contrat avec les Cityzens, les Blues cherchant à donner un coup de fouet à une attaque qui n'a pas toujours été performante la saison dernière.

"Le club parfait pour moi"

Si Manchester City a remporté la Premier League en 2021-22, Sterling a souligné le succès de Chelsea, qui a notamment remporté la Ligue des champions la saison précédente. Il pense qu'ils sont sur la bonne voie sous la direction de Thomas Tuchel. De son côté, l'international anglais a fait ses débuts en pré-saison mercredi contre le Charlotte FC, où les Blues ont perdu aux tirs au but, et en a profité pour expliquer un peu plus en longueur les raisons de son choix.

"En voyant ces deux dernières années, c'est quatre ou cinq finales que vous avez disputées, les progrès, vous avez gagné la Ligue des champions et vous cherchez maintenant à défier la Premier League, c'est quelque chose qui m'a intrigué lorsque j'ai eu une conversation avec le club", a-t-il déclaré à Chelsea TV. "En voyant la direction que vous prenez, j'ai vraiment adhéré à cette idée et j'ai senti que c'était un endroit où je pouvais vraiment m'épanouir. Je pense simplement que c'est la plateforme parfaite pour moi".

L'impact de Tuchel

Le natif de Londres a souligné l'importance de la présence de Thomas Tuchel et son impact au club : "Le club a déjà cette mentalité de gagnant, mais continuer à le faire chaque année, gagner de plus en plus de trophées et construire sur la saison précédente, je pense que c'est ce que font les meilleurs managers comme Thomas [Tuchel]. Ce n'est pas une année de victoire et l'année suivante de repos, c'est encore et encore et encore et c'est ce qui m'excite d'être ici."

"Vous pouvez voir à quel point Tuchel était sincère et à quel point il voulait que je sois ici, et c'était le clou du problème pour moi", a déclaré Sterling. "J'étais certain que c'est un endroit où je veux être. Je connais quelques-uns des garçons de l'équipe nationale. Mase [Mason Mount], Chilly [Ben Chilwell], pour n'en citer que quelques-uns, et j'ai déjà une bonne connexion avec Callum [Hudson-Odoi]. Je me sens déjà chez moi, je continue à travailler et j'ai hâte de m'intégrer davantage avec eux".

"C'est une excellente première semaine, je m'installe vraiment, je me sens chez moi maintenant. Je dis aux fans, merci pour votre accueil chaleureux. C'est une période passionnante pour moi. Je sais que j'ai encore beaucoup à offrir. Je sens toujours en moi qu'il y a une autre étape pour laquelle je me suis battu et je pense que c'est la plateforme parfaite pour moi", a conclu Raheem Sterling.