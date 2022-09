Mercato - Chelsea : L'AC Milan ouvre la porte à un départ de Rafael Leão cet hiver

Rafael Leao a été fortement lié à Chelsea cet été et le directeur de l'AC Milan, Paolo Maldini, admet que des offres ont été faites pour l'attaquant.

Encore une fois, Luis Campos avait vu juste. Le dirigeant portugais connu pour détecter des grands talents avait fait venir Rafael Leão à Lille à l'été 2018, avant que ce dernier ne rejoigne l'AC Milan seulement une saison plus tard. Depuis, l'international portugais a grandi, a confirmé les attentes placées en lui, à tel point qu'il est aujourd'hui l'un des joueurs le plus courtisé sur le marché des transferts.

Maldini ouvre la porte à un départ

Après avoir aidé les Rossoneri à remporter la Serie A la saison dernière, l'intérêt pour l'attaquant de 23 ans - qui a marqué 14 buts au cours de la campagne 2021-22 - a commencé à croître. En Italie et en Angleterre, il est fortement avancé que les pensionnaires de Stamford Bridge s'est montré intéressé, et Paolo Maldini a concédé que, même si le club a repoussé les avances pour le moment, chaque joueur a un prix.

La légende du Milan, Maldini, qui est aujourd'hui directeur sportif des pensionnaires de San Siro, a déclaré aux journalistes lors du festival du sport de Trente : "Ai-je rejeté les offres pour Rafael Leão et Theo Hernandez ? J'ai dit à certains de ne même pas se présenter. Le problème, c'est qu'ensuite ils reviennent, et il faut alors décider de ce qu'il faut faire".

"Il n'y a plus de joueurs intransférables"

"Dans le contexte de la durabilité du club, je répète que nous avons les comptes en ordre, et que nous n'avons pas besoin de vendre qui que ce soit. Nous voulons garder les joueurs les plus forts, mais aujourd'hui il n'y a plus de joueurs intransférables", a ajouté Paolo Maldini réaliste face à la complexité du marché des transferts actuel et des réalités économiques propre à chaque club.

Si le Milan a pu terminer la dernière période de transferts en conservant Rafael Leão dans son effectif, il n'a pas été en mesure de mettre en place un nouveau contrat avec le talentueux portugais qui n'est lié aux Rossoneri que jusqu'en 2024. Fataliste, Paolo Madini est conscient qu'il ne pourra pas résister à un véritable assaut venu de la Premier League.

"La dernière équipe de Premier League a un budget plus important que le nôtre, l'écart est maintenant devenu insoutenable", a expliqué le directeur sportif italien. Paolo Maldini prépare t-il le terrain avant janvier ou l'été prochain, déjà conscient qu'il va perdre Rafael Leao ? C'est fort possible. Une chose est sûre, si Chelsea risque de revenir à la charge cet hiver, l'AC Milan compte sur son jeune attaquant pour continuer à briller et aider le club à se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions.

L'international portugais, qui espère faire partie de la liste du Portugal, voir même s'y imposer comme un titulaire, pour la Coupe du monde 2022 au mois de novembre, a inscrit trois buts en huit apparitions cette saison et continue d'attirer les regards à l'approche de la fenêtre de janvier. Les supporters de l'AC Milan ont tout intérêt à profiter chaque jour de leur diamant brut car rien n'est dit qu'il fasse de vieux os en Italie.