Mercato - Chelsea : Batshuayi devrait rester

L'attaquant belge a été prêté à plusieurs reprises ces dernières saisons, mais il devrait cette fois-ci avoir sa chance avec les Blues.

Michy Batshuayi s'apprête à rester à cette saison pour tenter de concurrencer Olivier Giroud et Tammy Abraham à la pointe de l'attaque de l'équipe de Frank Lampard. Les Blues se sont mis d'accord avec l' pour la vente d'Alvaro Morata cet été, tandis que Gonzalo Higuain a fait son retour à la , où sa situation est plutôt compliquée.

Le club londonien a donc besoin d'attaquants, alors qu'il est interdit de recrutement pour deux mercatos (cet été et l'hiver prochain). Frank Lampard devra donc faire appel à de jeunes talents issus du centre de formation pour compléter son effectif, ainsi qu'à des joueurs prêtés la saison passée. C'est le cas de Batshuayi donc, qui évoluait à , mais également d'Abraham, qui évoluait déjà sous les ordres de l'ancien milieu des Blues à .

L'avant-centre belge n'a plus que deux ans de contrat et cette saison pourrait être sa dernière chance de se voir proposer une prolongation dans l'ouest de Londres. Palace reste intéressé mais a été découragé par les demandes de Chelsea : environ 45 millions d'euros.

De plus, Lampard veut disposer d'autant d'options que possible en attaque pour jouer le haut du tableau et ce malgré le départ du meilleur buteur du club, Eden Hazard. Abraham s'est vu offrir le N°9 pour la saison, alors que chacun essaie de profiter de la préparation pour mettre toutes les chances de son côté pour débuter à Old Trafford, pour la première journée de .

"Je suis honoré de porter le N°9 à Chelsea, a réagi Abraham après le match contre Barcelone au . Cela a été une performance fantastique de la part de tout le monde. J'ai parlé avec l'entraîneur qui m'a demandé si j'étais prêt à prendre ce numéro, et j'ai dit oui."

Si Batshuayi reste, Chelsea va devoir se débarrasser de joueurs étrangers pour la saison. Tiémoué Bakayoko, Kenedy et Davide Zappacosta sont les favoris pour un départ. Plusieurs départs seront nécessaires pour rentrer dans le règlement de la FIFA qui limite à 17 joueurs étrangers avant la prochaine .

Les Blues ont encore trois matches à disputer dans cette pré-saison : contre Reading, le RB et M'Glabach.