Mercato - Chafik Abbas vers un départ de Cholet ?

L'ailier de Cholet, auteur d'une première saison intéressante en National, pourrait chercher un nouveau point de chute cet été.

Après une première saison intéressante en National (1004 minutes en championnat), Chafik Abbas (20 ans), à qui il reste un an de contrat, est sur le départ. Cholet, très ambitieux pour la saison prochaine, souhaite s'orienter sur des joueurs d'expérience et ne s'opposera pas au départ du jeune milieu offensif dont les qualités et l'attitude sont louées malgré tout par son entraîneur. Plusieurs clubs de National et de se sont déjà penchés sur son profil.