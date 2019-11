Mercato - Cet attaquant qui a falli rejoindre le PSG à l'arrivée de Leonardo en 2011

Le Brésilien Alexandre Pato a confié qu'il avait été tout proche de rejoindre le Paris Saint-Germain en 2011, au début de l'ère QSI.

Blaise Matuidi, Jérémy Ménez et surtout Javier Pastore avaient été les premières recrues phares de l'ère QSI, juste après l'arrivée du directeur sportif Leonardo. Un an plus tard, une nouvelle vague d'arrivées XXL avait permis au PSG de prendre une autre dimension, avec les transferts de Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva ou encore Marco Verratti.

Mais d'autres joueurs auraient pu atterir dans la capitale. C'est le cas du Brésilien Alexandre Pato, alors attaquant très en vogue du côté de l' .

Pato, qui entretenait de bonnes relations avec Leonardo suite au passage du Brésilien dans la ville lombarde en tant que dirigeant puis entraîneur, a expliqué qu'il avait ainsi été tout proche de signer à Paris, Leonardo faisant tout son possible pour le convaincre.

"Quand il (Leonardo, ndlr) est arrivé au PSG, que ce soit lui ou Ancelotti, ils m'appelaient toujours. Ils me disaient de les rejoindre. Ancelotti m'appelait, Leonardo m'appelait matin et soir", a expliqué Pato, aujourd'hui à São Paulo, dans un documentaire consacré à Leonardo sur RMC Sport.

Sans regret, visiblement, pour toutes les parties.