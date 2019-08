Mercato - C'est signé ! Messi débarque en Inde !

L'attaquant camerounais Raphaël Éric Messi Bouli débarque en Indian Super League (ISL), après avoir signé un contrat d'un an avec le Kerala Blasters FC, ce dimanche.

Le joueur de 27 ans, qui a disputé le 2018 avec les Lions indomptables, va découvrir la ligue professionnelle indienne, après des passages en et en .

Auparavant, il a porté les couleurs de l'APEJES de Mfou, de l'AS FAP et du Canon Yaoundé dans son pays natal.

Done Deal: @KeralaBlasters have completed the signing of Messi



...No, not him! #SwagathamMessi 🇨🇲 #KeralaBlasters pic.twitter.com/ilvV2YhcG3