Mercato : Cengiz Ünder espère rester à l'OM "pendant de longues années"

Prêté par la Roma à l'OM, Cengiz Ünder espère être conservé par le club phocéen à l'issue de la saison.

L'international turc qui joue à l'OM depuis cet été s'est confié dans un entretien à nos confrères du Canal Football Club. Il évoque de nombreux sujets dont son avenir.

Comment doit-on l'appeler ? : « En Turquie, on m'appelle par mon prénom, Cengiz, mais depuis que je joue à l'étranger c'est plutôt « Undère », ou « Ounder ». Moi ça me va bien, ça sonne bien. »

Sur son caractère : « Je suis de nature très calme. Sur le terrain, je peux être nerveux, mais dans la vie, je suis très calme. Nos supporters, aux, ils sont chauds mais c'est très bien comme ça ! »

Sur l'ambiance au Vélodrome : « C'est une sensation incroyable de jouer dans ce stade. Chaque match j'ai des frissons. C'est un plaisir de retrouver les supporters, de les sentir à nos côtés. J'avais ressenti ça avec les supporters de Besiktas en Turquie, et c'est la deuxième fois avec Marseille. J'attends toujours le match suivant avec impatience. »

Sur Sampaoli, son entraîneur : « Parfois mes amis en Turquie me demandent dans quel système on joue, je leur dis « laissez tomber » et je change de sujet… Sampaoli est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, il s'enflamme souvent, il est comique aussi. Je suis vraiment content de travailler avec lui. Même avant de venir, quand je l'ai eu au téléphone, je ressentais son énergie. Je peux jouer comme je veux, il me laisse libre en attaque. Et ça c'est important pour moi. Je joue sur les côtés, je suis bon en duel, je fonce rapidement sur l'adversaire et j'aime jouer en un contre un… J'essaie de me mettre en position de marquer ou de créer des occasions pour mes coéquipiers… »

Sur son premier Classique : « C'est un match que je voulais vraiment jouer. L'ambiance était incroyable. On a eu des occasions. C'est dommage qu'il y ait eu cette faute (d'Achraf Hakimi, expulsé par l'arbitre, n.d.l.r.). J'étais seul face au gardien, et j'avais Milik sur le côté, je sais que j'aurais pu marquer. C'est comme ça que je vois les choses. »

L'OM champion ? : « Le PSG a une très bonne équipe. Toutes les stars du monde jouent là-bas... J'ai grandi en regardant Messi jouer. Je me souviens à la Roma, en quart de finale contre Barcelone, je n'en croyais pas mes yeux de me retrouver en face de lui. Mais nous aussi on a une bonne équipe. On l'a vu dans ce match, on arrive à leur tenir tête. Parfois, sur le terrain, c'est celui qui se bat de tout son cœur qui gagne, ce n'est pas toujours une question d'argent. Le titre, je pense que c'est possible. »

Sur son avenir (il est prêté par la Roma) : « Je me sens très bien ici, depuis mon arrivée je me sens à ma place. J'espère que ça va durer pendant de longues années… »