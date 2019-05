Mercato - Carrasco vers la Premier League ?

L'international belge, proche d'une arrivée à Arsenal cet hiver, pourrait découvrir le football anglais de ce mercato estival.

Yannick Carrasco a réaffirmé son souhait de découvrir la , lui qui était suivi par en janvier dernier. Sous contrat avec le club chinois de Dalian Yifang, qu'il avait rejoint en février 2018 après son passage à l' , l'international belge ne cache pas qu'il aimerait revenir jouer en Europe.

Une nouvelle opportunité pourrait se présenter lors du prochain mercato. "Il y a avait un intérêt d'Arsenal, j'avais beaucoup d'équipes qui me donnaient une chance de revenir en Europe, mais ici [en ] le président n'a pas voulu, a-t-il déclaré au Sun. Peut-être que cet été ce sera possible. Si c'est une bonne chose et que j'ai envie d'y aller, peut-être que je peux parler au président.

"J'essaie de faire de mon mieux parce que je suis un professionnel et ensuite nous pourrons penser à une solution. Si j'ai plusieurs équipes qui me veulent mais que le président décide que je dois rester, je ne peux rien faire. Tout ce que vous voulez est être près de votre famille, et revenir en Europe est une bonne solution.

"Je suis bien ici, le club, les joueurs et les fans sont gentils avec moi. Mais vous savez, quand vous êtes loin de votre famille, et je pense pouvoir faire de belles choses en Europe, je crois que c'est une solution si je peux rentrer."

L'article continue ci-dessous

Si l'intention de l'ancien monégasque est de rentrer en Europe, il concède que le football anglais l'attire particulièrement. "Tout le monde sait que l' a l'un des meilleurs championnats du monde, c'est une grande compétition. Les joueurs qui y jouent me disent que c'est un championnat physique, mais avec aussi beaucoup d'espaces.

"Parfois quand vous jouez dans d'autres pays vous n'avez pas beaucoup d'espaces, mais en Angleterre c'est ouvert. Cela me conviendrait. Je pense pouvoir jouer dans de nombreuses compétitions dans le monde, je peux attaquer mais aussi défendre. Avec l'équipe nationale je joue comme ailier, mais je peux aussi jouer plus bas.

"Je ne crois pas que vous perdiez vos qualités en jouant en Chine. Vous avez vu Paulinho quand il est allé à Barcelone. Maintenant vous voyez Axel Witsel avec Dortmund, pourquoi pas moi ?"