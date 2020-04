Mercato - Carragher avertit Kane : Peut-être le moment ou jamais de partir

L'attaquant a laissé entendre qu'il pourrait quitter les Spurs bientôt, mais l'opportunité d'un gros transfert pourrait se refermer rapidement.

Jamie Carragher a lancé un avertissement à l'attaquant de Harry Kane, affirmant que le moment pour réaliser un gros transfert serait peut-être bientôt révolu.

Le buteur anglais, qui a connu plusieurs blessures ces dernières saisons, au 27 ans en juillet et Carragher estime qu'il s'approche d'un âge où les plus grosses écuries hésiteront avant de dépenser une fortune. L'intéressé a attiré l'attention récemment, en laissant entendre qu'il pourrait quitter le club londonien.

et ont tous deux été évoqués comme des destinations potentielles, mais Carragher a déclaré que les deux clubs devraient aborder tout mouvement avec prudence.

Plus d'équipes

"En dehors des clubs de Manchester, où Kane peut-il aller ? Et dans quelle mesure un déménagement à Etihad ou à Old Trafford est-il viable ?", a écrit Carragher dans sa chronique pour le Telegraph.

"City a besoin d'un remplaçant à long terme pour Sergio Agüero, qui est l'un des plus grands mais qui approche de son 32e anniversaire. Je pense qu'ils sont plus susceptibles de dépenser beaucoup pour un joueur d'une vingtaine d'années.

"Kane a 27 ans en juillet. Nous n'avons aucune idée de la date d'ouverture du prochaine mercato ou du début de la prochaine saison. Si Kane ne part pas bientôt, la situation devient plus délicate pour lui. Quand les joueurs atteignent 28 ans, cela fait psychologiquement une grande différence pour les clubs. Ils le voient comme plus proche de 30 ans, reconnaissent qu'il n'y a pas de valeur de revente et rechignent à des valorisations élevées."

Kane s'est montré particulièrement prolifique pour les Spurs ces dernières saisons, marquant 17 buts en 28 apparitions la saison dernière avant de marquer 11 fois en 20 matches cette année en . Mais l'attaquant a peut-être choisi un mauvais moment pour demander un transfert, la pandémie de coronavirus entraînant une incertitude financière pour les clubs du monde entier.

Selon Carragher, Kane a peut-être "atteint le croisement important de sa carrière au pire moment possible. "Dans d'autres circonstances, les commentaires de l'attaquant de Tottenham suggérant qu'il envisagerait un transfert dans un avenir proche seraient raisonnables.

"Les fans des Spurs n'apprécient peut-être pas, mais je peux comprendre pourquoi il se demande si ses ambitions de gagner des trophées seront assouvies ailleurs."