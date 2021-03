Mercato - Camavinga ne rêverait que du Real Madrid

Selon les informations d’AS, Eduardo Camavinga ne rêverait que du Real Madrid pour son avenir. Et cela dès l’été prochain !

"Camavinga peut jouer dès l'année prochaine en Premier League. Il est si bon", a déclaré ce mardi Jonathan Barnett, célèbre agent de Gareth Bale ou encore Jack Grealish, qui gère également les intérêts de la pépite rennaise. Mauvais pronostic ?

À priori, Camavinga se tournera vers l’Espagne lorsque l’heure du départ aura sonné. Manchester United et Chelsea sont sur les rangs, mais c’est bien le Real Madrid qui dispose d’un avantage net à ce jour. Et pour cause : le milieu de terrain rêve de la Maison Blanche.

Madrid et l’atout Zidane

Pour s’en assurer, il suffit de voir les messages envoyés par son entourage à destination de la Casa Blanca depuis plusieurs semaines, par l’intermédiaire de la presse espagnole. Nouvel épisode ce mardi dans AS, qui confirme l’unique obsession de Camavinga pour son avenir… à court terme.

En effet, nos confrères précisent que Camavinga veut tout faire pour rejoindre Madrid dès cet été. Séduit à l’idée d’évoluer sous les ordres de Zinédine Zidane, le Rennais semble donc prêt à dire non aux autres prétendants, dont fait également partie le Paris Saint-Germain.