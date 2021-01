Mercato - Brest : Romain Perraud prolonge jusqu’en 2025

Parmi les meilleurs arrières gauche de Ligue 1 depuis le début de saison, Romain Perraud a prolongé avec Brest jusqu’en 2025.

Brest veut s’éviter une éventuelle mauvaise surprise avec son excellent latéral gauche Romain Perraud. Auteur d’un excellent début de saison en Ligue 1, le latéral gauche de 23 ans a logiquement commencé à être sollicité récemment.

Que ce soit pour cet hiver ou cet été. Et pour cause : fort de ses 3 buts et 5 passes décisives en 20 matchs de L1, l’ancien Niçois impressionne avec le SB29. De quoi lui donner des envies d’ailleurs ? Au contraire.

Augmentation salariale pour Perraud ?

Ce vendredi, le club brestois a officiellement annoncé la prolongation de son latéral gauche. Initialement sous contrat jusqu’en 2023, Perraud a étiré son bail de deux ans, soit jusqu’en 2025.

Good news, c’est officiel ! @Romain_Perraud est Brestois jusqu’en 𝟮𝟬𝟮𝟱 ! Le latéral gauche a prolongé son contrat de 𝗱𝗲𝘂𝘅 𝗮𝗻𝘀 avec le SB29. #TeamPirates pic.twitter.com/dimXhFWxc9 — Stade Brestois 29 (@SB29) January 29, 2021

Nul doute que ce dernier a bénéficié d’une augmentation salariale à la hauteur de ses performances, et Brest pourra ainsi passer un été serein.