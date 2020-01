Mercato - Brendan Rodgers (Leicester) : "Nous ne voulons rien chambouler"

En conférence de presse, le manager des Foxes a émis le souhait de procéder à de légers ajustements, fermant aussi la porte à des départs importants.

Dauphins de en au terme de la première partie de saison, les Foxes de réalisent un exercice 2019-20 de très haute volée, et peuvent légitimement se mettre à rêver d'une qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Alors que le mercato d'hiver a d'ores et déjà débuté, les hommes de Brendan Rodgers pourraient même se renforcer, le tout sans laisser partir leurs meilleurs éléments.

C'est en tout cas ce qu'a déclaré l'entraîneur de Leicester en conférence de presse, l'ancien de Liverpool ou encore du se montrant très ferme par rapport à d'éventuels départs d'éléments importants comme Ben Chilwell et James Maddison, très courtisés.

"Nous ne voulons rien, chambouler"

"Personne ne partira d’ici si nous ne voulons pas que des joueurs partent. Je pense que nous avons eu quelques demandes de renseignements en termes de prêts pour certains de nos jeunes joueurs. Mais les joueurs dont on parle, et dont on parle toujours, personne ne partira. Nous savons que si nous voulons jouer une compétition européenne la saison prochaine, nous aurons besoin de profondeur, mais janvier est un mois très difficile", a déclaré Brendan Rodgers.

"Je pense que nous allons voir si nous pouvons améliorer le groupe, et si ce n’est pas le cas, nous devrons attendre l’été. Comme je l’ai déjà dit, nous sommes dans une très bonne situation, et ne nous ne voulons rien, chambouler. Il faut que les joueurs susceptibles d’arriver améliorent la qualité du groupe", a ensuite ajouté l'homme fort des Foxes. Cet hiver, la porte devrait donc rester fermée. Reste à savoir si elle le sera toujours l'été prochain...