Mercato, Boulaye Dia : "J'ai un bon de sortie"

Boulaye Dia a reconnu lors de l'émission Téléfoot qu'il pourrait quitter Reims ce janvier.

Boulaye Dia pourrait quitter Reims lors du mercato d'hiver puisque ses dirigeants lui ont ouvert lka porte comme il l'a indiqué ce dimanche, dans un entretien accordé à Telefoot.

« Je peux (partir), tout comme je peux rester (rires), a-t-il nuancé. Ce n'est que le début (du mercato), le mois est très long. Je ne pense pas à ça, je suis concentré sur les résultats de l'équipe, sur moi-même, pour continuer à faire des bonnes performances et à marquer des buts. [...] Moi je suis bien à Reims, c'est une bonne famille. Après, on connaît ma situation, j'ai un bon de sortie, c'est ce que je peux vous dire. », a-t-il ainsi fait savoir.

Grâce à son succès sur l'ASSe en Championnat samedi soir, Reims est remonté à la 14e place du classement, avec 7 points d'avance sur le barragiste, , suite à une entame de saison compliquée.

« Tout le monde respire, on a souffert depuis le début de la saison, a estimé l'attaquant pour l'émission dominicale. On devait rester soudés, tous ensemble on devait remonter la pente. L'objectif ? C'est le maintien. Le président avait fait une intervention pour dire qu'on avait pour objectif de finir entre la 8e et la 14e place. Au vu de notre début de saison, on ne peut pas espérer mieux. »

Pour rappel, Boulaye Dia est désormais co-meilleur buteur de la Ligue 1 avec Kylian Mbappé (12 buts), après son doublé contre Saint-Etienne (3-1), samedi.

Récemment, Jean-Pierre Caillot s’est montré flou sur l’avenir de son buteur. "Je n'en sais rien, avoue le président rémois dans les colonnes de l’Union. S'il reste, j'en serais ravi, s'il a une proposition qui lui convient et nous aussi, je ne pourrais pas m'y opposer, car j'ai donné ma parole..." Une parole qui remonte à l’été dernier après une saison tronquée mais déjà source belles promesses pour le Franco-Sénégalais. Ses performances avaient convaincu l’Hellas Vérone et le mais les projets italien et russe n’avaient pas emballé Boulaye Dia et Reims.

"Pour différentes raisons, il n'a pas souhaité aller dans ces clubs. On en a discuté encore récemment avec son agent. Il n'est pas parti parce qu'il n'a pas eu le projet qu'il souhaitait et nous la proposition désirée."

Sous contrat jusqu’en 2022 avec le , Dia devrait certainement voir débarquer de nouveaux clubs, et ce dès cet hiver.