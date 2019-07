Mercato - Bordeaux renforce sa réserve avec deux nouvelles recrues

Les Girondins ont annoncé ce vendredi les signatures de Mehdi Zerkane et Jamal Haruna, qui viennent renforcer dans une premier temps l'équipe B.

En attendant de nouvelles recrues pour Paulo Sousa et l'équipe première des Girondins, s'active pour son équipe réserve qui évolue en National 3 (cinquième division). Le club aquitain a annoncé ce vendredi deux signatures pour la saison à venir. Loïc Bessilé et Yanis Hamoudi s'étaient déjà engagés cet été avec les Girondins.

Jamal Haruna arrive en provenance du et a signé un contrat professionnel de quatre ans. "Cet ailier vif et technique arrive en provenance du club ghanéen West African Football Academy et va continuer sa progression sous les couleurs des Marine et Blanc", a indiqué le club dans un communiqué.

De son côté, Mehdi Zerkane rejoint Bordeaux après avoir quitté l'AS . Ce joueur offensif de 20 ans s'est engagé pour trois saisons, il était également suivi par .

Mehdi Zerkane signe 3 ans et rejoint l’équipe réserve ! Bienvenue à Bordeaux



https://t.co/OrP3iKgtUb pic.twitter.com/zcKIbXP6aR — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) July 26, 2019

Ces deux renforts ne devraient pas être les derniers puisqu'Aïssa Boudechicha, défenseur algérien de 19 ans, est également attendu au Haillan dans les prochains jours. Le joueur de l’ES Setif doit régler des questions de visa selon Girondinfos avant de s'engager avec le FCGB.