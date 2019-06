Mercato Bordeaux : les arrivées et les départs lors du marché estival des transferts 2019

Ça y est ! Le mercato d'été 2019 est officiellement ouvert en France depuis le 11 juin. Goal dresse la liste des arrivées et des départs à Bordeaux.

: les enjeux du mercato d'été 2019

C'est l'heure du rachat pour Bordeaux. Après une saison compliquée achevée à une décevante quatorzième place, les Girondins espèrent se relancer la saison prochaine dans le sillage de leur nouvel entraîneur, Paulo Sousa, arrivé en mars dernier . L'objectif du Portugais est clair : renouveler assez largement l'effectif pour lui permettre de retrouver des ambitions élevées.

Portrait - Paulo Sousa (Bordeaux), l'exigence de l'ambition

L'article continue ci-dessous

Le mercato promet donc d'être agité en Gironde. Et cela a déjà commencé puisque plusieurs renforts sont déjà arrivés, notamment en défense. L'ancien rennais Edson Mexer s'est déjà engagé pour renforcer la charnière, tandis que le latéral droit Enock Kwateng, en fin de contrat à , viendra prendre la relève dans le couloir.

Mais de nombreux changements sont également à attendre plus haut sur le terrain : au milieu, les départs de Lerager et Plasil (retraite) sont déjà actés alors que d'autres pourraient suivre. Enfin devant, Yann Karamoh et Andreas Cornelius, tous les deux prêtés cette saison, ne seront pas conservés. Autant de départs qu'il va falloir compenser pour les nouveaux propriétaires du club.

Bordeaux : les départs du mercato estival 2019

Joueur Position Destination Lukas Lerager Milieu ( ), transfert définitif Jaroslav Plasil Milieu Fin de contrat Igor Lewczuk Défenseur central Legia Varsovie ( ), libre Sergi Palencia Latéral droit Barcelone B ( ), retour de prêt Yann Karamoh Ailier Inter (Italie), retour de prêt Andreas Cornelius Attaquant (Italie), retour de prêt

Bordeaux : les rumeurs de départs du mercato estival 2019

Joueur Position Destination Paul Bernardoni Gardien Nîmes ( ) Jérôme Prior Gardien ? Jules Koundé Défenseur central PSG, Jimmy Briand Attaquant Metz Youssouf Sabaly Latéral droit ? François Kamano Ailier , ,

Bordeaux : les arrivées du mercato estival 2019

Joueur Position Provenance Edson Mexer Défenseur central Rennes ( ), libre Enock Kwanteng Latéral droit Nantes (Ligue 1), libre Jonathan Cafu Ailier droit Etoile rouge ( ), retour de prêt Alexandre Mendy Attaquant ( ), retour de prêt Valentin Vada Milieu Saint-Etienne (Ligue 1), retour de prêt Paul Bernardoni Gardien Nîmes (Ligue 1), retour de prêt Aaron Boupendza Attaquant Tours ( ), retour de prêt Raoul Bellanova Latéral droit (Italie), retour de prêt Daniel Mancini Milieu droit Auxerre (Ligue 2), retour de prêt Paul Baysse Défenseur central (Ligue 2), retour de prêt

Bordeaux : les rumeurs d'arrivées du mercato estival 2019