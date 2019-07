Mercato - Bordeaux : le coup de gueule de Younousse Sankharé

Mis de côté depuis le début de la préparation par Paulo Sousa, le milieu de terrain des Girondins a exprimé sa déception dans l'Équipe.

Non convoqué pour le premier stage de pré-saison en Autriche, Younousse Sankharé a également été mis de côté pour la tournée américaine des Girondins qui s'apprêtent à disputer les EA Games à Washington.

"Je ne comprends pas la position dans laquelle je suis"

Dans l'Équipe, le milieu de terrain bordelais est revenu sur cette situation particulière pour lui. "Je ne comprends pas la position dans laquelle je suis. À chaque changement d'entraîneur, c'est la même chose. On me met d'abord de côté, je fais ce qu'il faut qu'on pour me réintègre et ça se passe bien."

"Là, le coach m'a clairement fait savoir qu'il ne comptait pas sur moi, qu'il fallait que je trouve une porte de sortie. O.K. mais je ne partirai pas n'importe où, ni n'importe comment."

Un statut bien délicat pour celui qui a été rejoint par Valentin Vada, Daniel Mancini, Paul Baysse ou encore Jonathan Cafu dans le loft bordelais. "J'ai senti très tôt que la nouvelle direction ne comptait pas sur moi. Encore une fois, ce n'est pas moi qui ai instauré cette situation. Moi, je suis quelqu'un de très simple, pas du genre à me plaindre ou à faire des déclarations bizarres sur le club."

Approché par , ou encore Cardiff, le joueur formé au PSG ne sait pas encore de quoi l'avenir sera fait. "On prend le temps de discuter et d'étudier le pour et contre avec mon agent. Je ne me suis pas encore positionné pour un club précis."