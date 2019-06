Mercato - Beckham veut faire venir Luis Suarez en MLS

David Beckham souhaiterait recruter l'attaquant de Barcelone à l'Inter Miami, sa nouvelle franchise qui rejoindra la MLS en 2020.

Selon la chaîne ESport3, Luis Suarez serait l'une des priorités de David Beckham pour sa franchise qui débutera en la saison prochaine, en mars 2020. L'ancienne gloire de souhaiterait voir l'attaquant de Barcelone rejoindre l'Inter Miami lors de l'été 2020.

Le buteur uruguayen, qui sera alors âgé de 33 ans, n'aura alors plus qu'un an de contrat avec le , où il évolue depuis l'été 2014 et son transfert en provenance de . David Beckham a en effet l'ambition de rassembler un effectif XXL pour sa toute nouvelle équipe, qu'il voudra compétitive dès ses débuts dans le championnat nord-américain.

Du côté de Barcelone, un départ de l'international uruguayen paraît envisageable, alors qu'il reste sur une saison mitigée en Catalogne. D'autant que les Blaugrana ont de fortes chances de voir arriver Antoine Griezmann pour renforcer un secteur offensif déjà bien fourni, même si Philippe Coutinho pourrait quitter le club dès cet été.

Bientôt une intégration de clubs mexicains ?

Comme il l'a révélé lui-même, le PDG de la MLS, Don Garber, aimerait l'élargissement du championnat - qui comprend déjà des clubs américains et canadiens - à plusieurs clubs mexicains. "On pourrait imaginer une version nord-américaine de la , un vrai Championnat continental, ce qui serait plutôt cool et plutôt bien en termes de qualité", a-t-il ainsi déclaré alors qu'il participait à l'inauguration du nouveau stade de Portland.

Voir des joueurs comme André-Pierre Gignac se frotter aux meilleures franchises de MLS sera une réalité dès cet été avec la création de la Leagues Cup. Une compétition créée de toutes pièces qui se déroulera entre juillet et septembre prochains et qui regroupera qautre club de MLS (Chicago, Houston, LA Galaxy et Real Salt Lake) et quatre clubs mexicains (Club América, Cruz Azul, Tigres, Club Tijuana).