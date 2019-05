Mercato - Bayern, Thomas Müller dans le viseur des deux clubs de Milan ?

Selon Kicker en Allemagne, l'attaquant bavarois serait suivi de près par l'Inter et l'AC Milan pour le prochain mercato estival.

Après plus de dix saisons au sein de son club formateur, Thomas Müller pourrait-il tourner la page avec le ? À en croire le magazine allemand Kicker, les prétendants ne manquent pour le joueur de 29 ans qui atteindra la trentaine en septembre prochain.

Ainsi, les deux clubs milanais, l'Inter et l'AC, seraient sur ses rangs pour le mercato estival à venir. Encore sous contrat jusqu'en 2021, Thomas Müller a inscrit six buts et délivré dix passes décisives cette saison en .

On peut présumer que la présence en pourrait faire pencher la balance dans l'avis final de Thomas Müller. À ce petit jeu, les Nerazzurri, troisièmes de , ont un avantage sur leur concurrent de toujours puisque les hommes de Gattuso ne sont que septièmes.

Kicker rapporte également que des clubs anglais pourraient passer à l'action pour le champion du monde 2014 dans les semaines à venir. Pour rappel, l'attaquant bavarois fait partie des joueurs écartés par Joachim Löw au sein de la Mannschaft, au même titre que Jérôme Boateng et Mats Hummels.