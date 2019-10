Mercato - Bayern : Salihamidzic dément un départ de Thomas Müller

Hasan Salihamidzic a assuré que malgré les rumeurs de départ, le Bayern Munich n'avait pas l'intention de vendre Thomas Müller cet hiver.

Thomas Müller était titulaire ce samedi lors de la victoire du contre l'Union Berlin (2-1). Un signe peut-être que l'histoire de l'international allemand avec son club de toujours n'est peut-être pas terminée.

Dans tous les cas, le directeur sportif du Bayern Munich, Hasan Salihamidzic, a assuré que l'attaquant ne quitterait pas le Bayern cet hiver avant le match à domicile contre le club de la capitale. "C'est un roman que vous écrivez. Nous avons deux blessures à long terme. Vous essayez de nous convaincre que nous allons abandonner un joueur. Il n'y a pas de discours du tout pour cela ", a-t-il affirmé à Sky.

Récemment, l' et se seraient montrés intéressés par une venue du joueur de 30 ans. Il n'y a pourtant "aucune demande" selon Salihamidzic pour le champion du monde 2014.

Titularisé seulement trois fois en depuis le début de la saison, Müller était une nouvelle fois aligné face à Berlin, aux côtés du nouveau venu Philippe Coutinho. "Coutinho s'est révélé à sur le côté gauche, il peut jouer dans plusieurs positions. Bien sûr, il se sent plus à l'aise au centre. On verra comment ça marche aujourd'hui. Je suis curieux. Ce sont tous les deux des joueurs de premier plan. Je suis heureux et j'espère que nous ferons un meilleur usage de nos chances", expliquait Salihamidzic avant la rencontre.

"Bien sûr, les nouvelles recrues ont accru la concurrence dans ma position, mais ce n'est pas le problème. Ce n'est pas tout. Un entraîneur doit prendre des décisions difficiles avant chaque match. Mais si le coach me voit uniquement comme une solution de secours à l'avenir alors je devrai réfléchir à ma situation. Je suis trop ambitieux pour ne pas faire ça", avait déclaré l'intéressé dernièrement, laissant entendre qu'un départ pourrait être envisagé.