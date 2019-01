Mercato - Bayern : Robben aurait des pistes pour rebondir

Âgé de 34 ans, Arjen Robben devrait bien quitter le Bayern Munich au terme de cette saison.

Cadre incontournable du Bayern Munich depuis presque dix ans, Arjen Robben est proche de la fin de son histoire avec le club bavarois.

L'ailier néerlandais, assez discret sur le sujet, a confié ce mardi qu'il avait bien des offres pour rebondir ailleurs, sans préciser dans quel championnat il envisageait de jouer.

"J’ai déjà reçu des offres et je dois avouer que j’en suis assez fier", a-t-il déclaré dans des propos relayés par Foot Mercato. "Ces dernières semaines ont été assez agitées, notamment pour mon père, qui est aussi mon conseiller. Mais ce que j’ai dit avant la pause hivernale tient toujours : mon avenir est toujours ouvert. Il va falloir que je prenne une décision à un moment donné, et je n’attendrai pas jusqu’à la fin de saison. J’ai une famille et je dois planifier".

Avec le départ du Néerlandais et celui, possible, de Franck Ribéry, le Bayern s'apprête à tourner un chapitre glorieux de son histoire.

Il y a quelques semaines, Arjen Robben faisait l'objet de rumeurs pour un possible retour au PSV Eindhoven, le club qui l'a révélé au plus haut niveau avant son départ pour Chelsea.