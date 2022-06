Mercato - Bayern Munich : Uli Hoeness donne son avis sur le cas Robert Lewandowski

Le président d'honneur du Bayern Munich a dévoilé la façon dont il gèrerait le litige entre le Polonais et le club bavarois.

Le bras de fer entre Robert Lewandowski et le Bayern Munich fait rage. Le Polonais veut quitter le club allemand et l'a fait savoir publiquement ces derniers jours. Le club allemand par le biais de ses dirigeants a également fait savoir qu'il ne cèdera pas au chantage de son avant-centre sous contrat jusqu'en juin 2023. Une situation très complexe à laquelle de nombreux observateurs du club, anciens joueurs et dirigeants sont invités à commenter.

Pas de remplaçant, pas de départ

Dans une interview accordée à Sport 1, Uli Hoeness, président d'honneur du Bayern, a dévoilé la façon dont il gèrerait le conflit entre Robert Lewandowski et le club bavarois : "Je pense qu'ils sont en train de bricoler très intensivement la nouvelle équipe, et si tout ce qu'ils m'ont présenté cette semaine arrive, alors je vois une bonne chance que nous ayons une équipe attractive l'année prochaine - avec Robert Lewandowski".

Lewandowski : "Mon histoire avec le Bayern Munich est terminée"

"J'ai toujours dit que si l'on n'a pas d'alternative dont on pense qu'elle peut le remplacer un tant soit peu - il semble que ce soit difficile en ce moment - alors je plaiderais en tout cas, comme tous les autres au club, pour qu'il reste encore un an. Et ensuite, il faudra voir s'il part libre l'année prochaine ou peut-être même s'il prolonge encore, personne ne le sait", a ajouté l'ancien président du Bayern Munich.

"Ne pas laisser les choses s'envenimer"

"Pour l'instant, ça n'a pas marché comme lui et son agent le voulaient, et alors vous vous mettez en colère. Je recommande à toutes les personnes concernées d'être objectives, de ne pas laisser les choses s'envenimer, et alors le soleil brillera à nouveau sur Lewandowski et le Bayern Munich", a conclu Uli Hoeness, loin d'être paniqué dans ce dossier.

Bayern Munich : Le président du club confiant pour garder Lewandowski

Malgré la volonté de Robert Lewandowski de quitter le Bayern Munich, les dirigeants du club allemand ont affirmé et réaffirmé qu'ils ne comptent pas laisser filer le Polonais cet été, sauf si l'offre du Barça ou d'un autre prétendant répond aux hautes exigences fixées par le Bayern Munich. Pas plus tard qu'hier, Herbert Hainer en a remis une couche dans les colonnes de Bild.

"Un contrat est un contrat ! Où allons-nous si un joueur peut mettre fin à un contrat prématurément alors que nous, en tant que club, devrions le payer intégralement jusqu'au dernier jour de la période ? J'ai été un peu surpris que Robert ait choisi de rendre l'affaire publique, je ne l'aurais pas fait à sa place (...) Nous voulons avoir les meilleurs joueurs et Robert est l'un des meilleurs. C'est pourquoi je suis convaincu qu'il sera de nouveau avec nous la saison prochaine. Robert est un professionnel à part entière, il veut jouer au football", a indiqué le président du Bayern. En dépit de sa volonté, on voit mal comment Robert Lewandowski ne sera pas à Munich à la rentrée.