Mercato - Bayern Munich : Cristiano Ronaldo remplaçant de Robert Lewandowski ?

Alors que son avenir est incertain à Manchester United, le Portugais pourrait se voir offrir une porte de sortie inattendue.

Le Bayern Munich a avancé ses premiers pions lors de ce mercato estival. Le club bavarois a officialisé la signature de Sadio Mané ce mercredi, s'offrant ainsi un renfort de choix en attaque. Mais, malgré lui, le champion d'Allemagne en titre, pourrait ne pas s'arrêter en si bon chemin concernant son secteur offensif. En effet, le Bayern Munich risque de perdre Robert Lewandowski cet été et doit penser à lui trouver un remplaçant de choix.

Ronaldo veut quitter le navire mancunien

Certes, le Bayern Munich l'affirme haut et fort, il ne bradera pas Robert Lewandowski. Toutefois, mieux vaut prévenir que guérir et pour ce faire, le club bavarois va certainement préférer anticiper le départ de son buteur polonais plutôt que de le subir dans les prochaines semaines ou qui sait en toute fin de mercato. Et pour remplacer un joueur de la trempe de Robert Lewandowski, les pistes ne sont pas nombreuses.

Manchester United inquiète beaucoup Cristiano Ronaldo

Alors oui, l'arrivée de Sadio Mané va combler numériquement le possible départ de l'attaquant polonais au FC Barcelone, mais le Sénégalais n'évolue pas dans le même registre que Robert Lewandowski et n'est pas un neuf de métier. Si Romelu Lukaku était la piste souhaitée par Lothar Matthaus, le Belge va finalement retourner à l'Inter Milan la saison prochaine.

La C1, un atout considérable

Et dans ce marasme, c'est une piste difficile à imaginer qui a fait surface. En effet, selon les informations de AS, le remplaçant de Robert Lewandowski pourrait tout simplement être un quintuple Ballon d'Or. Oui, vous l'avez bien compris, il s'agit la de Cristiano Ronaldo. Si le Portugais avait déclaré en fin de saison dernière vouloir rester chez les Red Devils, qui joueront la Ligue Europa l'an prochain, d'après la publication espagnole, il a changé d'avis.

Real Madrid : Benzema et l'exemple Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo souhaiterait désormais quitter Manchester United et les portes de sorties ne seront pas nombreuses pour l'international portugais. Le Bayern Munich serait très intéressé par cette idée qui permettrait de compenser en grande partie le départ de Robert Lewandowski, puisque le Portugais peut largement évoluer dans l'axe de l'attaque bavaroise, bien qu'il ait toujours préféré évoluer sur le côté gauche durant sa carrière.

Pour ce qui est de l'entourage de Cristiano Ronaldo, ce transfert serait vu d'un très bon oeil. En effet, le quintuple Ballon d'Or rejoindrait une équipe disputant la Ligue des champions et faisant partie des prétendants sérieux pour la gagner. Qui plus est, Cristiano Ronaldo a déjà gagné la Premier League, la Liga et la Serie A dans sa carrière et aurait l'occasion d'ajouter un nouveau championnat à son palmarès.