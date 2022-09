Mercato - Bayern Munich : Cristiano Ronaldo, Kane, Haaland... Hasan Salihamidzic vide son sac

Le Bayern Munich a discuté avec l'agent de Cristiano Ronaldo au sujet d'un éventuel transfert estival, mais a renoncé à le faire signer.

Cristiano Ronaldo voulait quitter les Red Devils durant le mercato estival pour rejoindre un club participant à la Ligue des champions cette saison. Le Bayern Munich était l'une des nombreuses options présentées comme une destination possible pour le joueur de 37 ans, mais aucun mouvement ne s'est matérialisé et il est finalement resté à Old Trafford.

"Il ne faut pas avoir pitié de Ronaldo"

L'international portugais a tout tenté pour quitter Manchester United pour un club disputant la Ligue des champions, mais pour des raisons multiples et variées, aucun prétendant n'a voulu le recruter cet été. Finalement, Cristiano Ronaldo aurait refusé le Sporting et Naples et va rester à Manchester United. Du côté de Munich, on est revenu sur la possible arrivée de CR7 en Bavière.

Le directeur sportif du Bayern, Hasan Salihamidzic, a confirmé à Sky Sport en Allemagne que le club avait discuté avec l'agent de Ronaldo, Jorge Mendes : "C'est une personnalité incroyablement grande. Un grand joueur qui a laissé sa marque dans le monde du football ces dernières années. Ce n'était pas une option pour nous parce que nous faisions d'autres choses. Mais il ne faut pas avoir pitié de lui. C'est un grand footballeur qui a réalisé de grandes choses ces dernières années".

"Kane l'été prochain ? C'est trop tôt pour en parler"

Cristiano Ronaldo n'a été titularisé qu'une seule fois en Premier League pour Manchester United depuis le début de la saison, après être sorti du banc lors de quatre rencontres. L'ex-star du Real Madrid est entré en jeu après 68 minutes lors des deux récentes victoires contre Southampton et Leicester.

L'attaquant ne sera pas satisfait de son rôle de remplaçant pour une équipe qui ne participe pas à la Ligue des champions cette saison, et sera donc déçu que son désir de partir n'ait pas été exaucé. Maintenant qu'il a dû rester à Old Trafford, Ronaldo espère pouvoir revenir dans le onze de départ dimanche, lors d'un match difficile contre Arsenal, qui a remporté tous ses matches depuis le début de la saison.

Outre Cristiano Ronaldo, le directeur sportif du Bayern Munich est revenu sur les autres dossiers chauds de l'été. Le nom de Harry Kane avait été évoqué en Bavière et cette piste pourrait être repoussée à l'été prochain. "C'est trop tôt pour en parler", a préféré balayé le directeur sportif du Bayern qui a également évoqué Erling Haaland : "Nous avons eu des discussions à ce sujet, mais il s'est avéré que cela ne pouvait pas fonctionner des deux côtés". Le Bayern Munich a réalisé un très beau mercato et en semble pleinement satisfait.