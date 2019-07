Mercato - Bayern : David Alaba est flatté par l'intérêt du Barça : "C'est un honneur pour moi"

Actuellement en tournée aux États-Unis avec le Bayern, le latéral gauche autrichien a réagi sur une éventuelle approche du FC Barcelone pour cet été.

L'intérêt présumé du est bien accueilli par David Alaba, même s'il n'y a aucune approche concrète à l'heure actuelle, le latéral gauche du apprécie d'être dans les petits papiers du Barça.

Le défenseur autrichien n'est pas insensible à cette rumeur de transfert. "Bien sûr, que j'apprécie. Bien sûr, c'est un honneur pour moi", a déclaré le Bavarois actuellement en tournée aux États-Unis avec son club. Les Blaugrana cherchent une doublure à Jordi Alba, qui soit capable de venir concurrencer ce dernier.

"Je suis concentré sur Munich"

Cependant, il affirme vouloir se concentrer entièrement sur les tâches à venir avec le champion d' en titre. "Je suis concentré sur Munich ici en Amérique et dans la préparation, et je voulais me concentrer sur ce qui est important, nous avons beaucoup de choses en tête", a-t-il déclaré.

Alaba a un contrat à Munich jusqu'en 2021. En principe, il pourrait encore imaginer un changement de club prochainement. "Mais je ne suis pas un joueur qui regarde si loin dans l'avenir", a affirmé l'Autrichien.

Pour conclure sa tournée américaine, le Bayern défie ce mardi soir l' à Kansas City. "La semaine a été très intense et nous sommes maintenant un peu heureux de pouvoir rentrer chez nous demain", a déclaré Alaba.