Mercato - Bayer Leverkusen : Moussa Diaby répond à l'intérêt de Newcastle et clarifie son avenir

L'ailier a attiré l'attention de grandes équipes suite à ses performances en Bundesliga mais ne veut pas partir tout de suite.

International français depuis l'an dernier, Moussa Diaby s'éclate en Allemagne, et visiblement il ne compte pas quitter la Bundesliga de si tôt. L'ailier français a rejeté les suggestions de rejoindre Newcastle cet été et a déclaré son intention de rester au Bayer Leverkusen pour la saison à venir. L'ailier de 23 ans a fait l'objet de nombreux échanges avec la Premier League suite à ses excellentes performances en Bundesliga la saison dernière.

Diaby écarte un départ

Moussa Diaby a laissé entendre plus tôt cette année qu'il était ouvert à un départ au milieu des rapports d'intérêt d'autres équipes, mais il maintient maintenant qu'il ne veut pas quitter l'équipe allemande avant la nouvelle campagne. Le joueur de 23 ans a été interrogé sur son désir de rejoindre une équipe capable de remporter la Ligue des champions.



Si Moussa Diaby avait indiqué en fin de saison dernière vouloir disputer la plus prestigieuse compétition il a insisté sur le fait qu'il ne changera pas d'air lors de ce mercato estival.

"J'ai pris ma décision et je jouerai à nouveau pour le Bayer Leverkusen la saison prochaine

", a-t-il déclaré dans une interview accordée à RP Online.



"Mes objectifs n'ont pas changé pour la saison à venir"







Moussa Diaby a rejoint Leverkusen en provenance du Paris Saint-Germain en 2019 et a fait 124 apparitions toutes compétitions confondues. L'ailier français a cependant franchi un nouveau palier la saison dernière, atteignant un record personnel de 13 buts et 12 passes décisives en Bundesliga pour aider le Bayer Leverkusen à terminer à la troisième place.



L'international français, dont le contrat court jusqu'en juin 2025, est fier de ses progrès et espère aider son équipe à améliorer après une belle saison 2021-2022 la saison prochaine en continuant à marquer des buts.

"C'est vrai que j'ai fait beaucoup de progrès dans ce domaine. Mes objectifs n'ont pas changé pour la saison à venir",

a-t-il déclaré.







"

Avec le Bayer Leverkusen, nous voulons à nouveau avoir une équipe de haut niveau et je veux aider l'équipe autant que possible en continuant à marquer des buts, mais aussi en fournissant des passes décisives. L'objectif est d'aller le plus loin possible dans toutes les compétitions

", a conclu Moussa Diaby déterminé et épanoui à Leverkusen.