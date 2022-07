Mercato : Bataille pour Isco entre Séville et l'AS Rome, Jorge Mendes en intermédiaire

Le meneur de jeu international espagnol est devenu agent libre cet été, mais il ne devrait pas se retrouver longtemps sans club.

Isco est un agent libre depuis qu'il est arrivé en fin de contrat au Real Madrid le 30 juin dernier. Le joueur de 30 ans a profité d'une pause bien méritée pendant l'été, mais il charge maintenant son agent de lui trouver un nouveau club pour la saison 2022-23.

GOAL a appris qu'un certain nombre de prétendants se sont manifestés pour le meneur de jeu international espagnol. Isco travaille depuis le mois de mai avec Jorge Mendes, le représentant de la superstar de Manchester United, Cristiano Ronaldo, et a dressé une liste de critères qu'il aimerait que son prochain employeur idéal remplisse.

Pour quel club Isco va-t-il signer ?

Le quintuple vainqueur de la Ligue des champions préférerait rester en Espagne et ses exigences salariales devraient être revues à la baisse afin d'attirer d'autres clubs intéressés. Il serait ravi de rejoindre le FC Séville, l'ancien entraîneur du Real Madrid et de l'Espagne, Julen Lopetegui étant un grand fan de son talent indéniable.

Malheureusement, le conseil d'administration de l'Andalousie n'en est pas si sûr, et l'on se demande si un autre joueur de 30 ans est le bon ajout à une équipe qui compte déjà de nombreux joueurs expérimentés, en particulier au milieu de terrain où opèrent des joueurs comme Papu Gomez et Ivan Rakitic. Tout accord pour Isco, même en tenant compte de ses exigences réduites, ferait de lui l'un des plus gros salaires au Ramon Sanchez Pizjuan, et il y a des questions financières évidentes à prendre en compte.

Isco has officially announced that he's leaving Real Madrid on a free transfer.



Nine years, 19 trophies and a lifetime of memories 🤍 pic.twitter.com/jVEArTtNbW — GOAL (@goal) May 30, 2022

Jorge Mendes, cependant, peut se vanter d'avoir une relation forte avec le FC Séville, ayant conclu de nombreuses transactions avec eux au cours des dernières fenêtres de transfert. Il représente également Julen Lopetegui et l'attaquant Rafa Mir, ce qui signifie que son implication dans les discussions pourrait être déterminante.

Cependant, il serait impossible pour le FC Séville de conclure un accord pour Isco en l'état actuel des choses, avec des départs devant être sanctionnés avant que tout ajout de marque puisse être acquis. Jules Koundé et Oliver Torres font partie de ceux qui pourraient être cédés, mais ce dernier ne veut pas partir et cela pourrait rendre la vie difficile lorsqu'il s'agit d'identifier et d'obtenir des renforts.

Qui d'autre est intéressé par Isco ?

Outre le FC Séville, on croit savoir que José Mourinho accueillerait volontiers Isco à la Roma. L'entraîneur portugais est également très proche de Jorge Mendes, mais l'Italie n'attire pas l'international aux 38 sélections pour le moment. De plus, l'AS Rome ne pourrait lui offrir la Ligue Europa qu'en 2022-23, alors que le FC Séville disputera à nouveau la Ligue des champions.

Isco est conscient qu'il ne peut pas se permettre d'être trop difficile, alors qu'il réfléchit à sa prochaine destination. S'il tarde à le faire, il pourrait manquer le début de la nouvelle saison, ce qui l'obligerait à rattraper son retard en matière de préparation physique.