Mercato - Bataille entre Liverpool et l’Allemagne pour Klopp !

Selon les informations du Daily Mirror, l’Allemagne veut faire de Klopp le successeur de Löw en 2022. Mais Liverpool a d’autres projets.

Être un entraîneur à succès, ça a un prix : celui d’être constamment convoité. Jürgen Klopp, qui a remporté la Ligue des Champions la saison dernière et se trouvait à deux doigts de décrocher le titre en avant l’arrêt forcé, en sait quelque chose. Sous contrat avec jusqu’en 2024, le technicien allemand a un courtisan qui ne s’avouera pas vaincu de sitôt.

Et ce serait un euphémisme de dire que ce prétendant risque de poser un cas de conscience à Klopp, puisqu’il s’agit de la sélection allemande. La suite logique de sa carrière, celle que tout un peuple attend, mais reste à savoir quand ? Pour les dirigeants de la Fédération, cela ne fait aucun doute : ce sera en 2022, lorsque le contrat de Joachim Löw prendra fin.

Löw pose problème, mais ce n'est pas le seul

Selon les informations du Mirror, l’ fait d’ores et déjà le pressing auprès de Klopp et, en privé, le technicien allemand a confessé que Liverpool serait certainement son dernier club avant la Mannschaft. Mais de là à le voir arriver en 2022, cela semble prématuré. Pour une simple raison : son contrat avec les Reds file jusqu’en 2024 et, sauf catastrophe, il ne sera pas licencié avant.

D’autant plus qu’en face, Löw, en poste depuis 2006, pourrait très bien avoir envie de prolonger l’aventure en cas de titre lors du Mondial 2022 ! Une belle bataille en perspective, donc. Et Liverpool ne se laissera pas faire : toujours selon le Mirror, les Reds aimeraient faire de Klopp un technicien longue durée, comme l’a fait Sir Alex Ferguson avec ou Arsène Wenger avec . Qui remportera cette bataille ?