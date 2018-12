Mercato - Basaksehir annonce un accord avec Sivasspor pour Robinho

Le club turc annonce un accord pour s'offrir le joueur brésilien ce jeudi soir.

L'attaquant brésilien de 34 ans et ancien joueur du Real Madrid et de Manchester City Robinho va quitter Sivasspor et s'engage avec le leader actuel du championnat turc, l'Istanbul Basaksehir.

L'homme aux 12 buts et 5 passes décisives sur les 30 dernières rencontres de Sivasspor n'a pas encore finalisé d'accord avec Basaksehir, qui communique uniquement, pour le moment, sur un accord entre clubs. Un accord qui culmine d'ailleurs à hauteur de 2 millions d'euros selon les médias locaux, car rien d'officiel n'a encore filtré concernant les chiifres de l'indemnité de transfert ou la durée du contrat.

Mais les tractations sont en cours avec l'attaquant brésilien. Gageons donc que nous en saurons plus très prochainement.