Mercato, FC Barcelone - Suarez sur le départ ? De nouvelles précisions sur son avenir

Alors que la perspective d'un départ en MLS prend du poids pour Luis Suarez, l'Uruguayen ne devrait pas faire ses valises à court terme.

Cette semaine, la presse espagnole a indiqué que David Beckham, patron d'une franchise à Miami, souhaiterait réunir quelques unes des plus grandes stars du football mondial dans son écurie de Floride, parmi lesquelles Lionel Messi et Luis Suarez, rien que cela.

Alors que la situation contractuelle du natif de Rosario a fait couler beaucoup d'encre, celle de l'avant-centre uruguayen est également scrutée par les socios du club. Mais selon RAC1, Suarez ne devrait pas plier bagage tout de suite. Le numéro 9, âgé de 32 ans, n'envisage pas un départ du Barça à court terme.

Le rendement de Luis Suarez fait pourtant débat depuis quelques saisons. Joueur phare du club catalan depuis son arrivée en 2014, Luis Suarez a empilé les buts comme des perles et formé l'un des trios les plus redoutables de l'histoire du football, la MSN, avec ses amis Messi et Neymar.

Mais depuis 2018, El Pistolero n'est plus aussi incisif, comme en témoignent ses difficultés croissantes à l'extérieur en .

Malgré cela, l'histoire d'amour entre Luis Suarez et le devrait donc continuer. Pour rappel, le contrat du buteur à Barcelone expire en juin 2021.